Nieuwe topreeks 'The Investigation' op Canvas

In augustus 2017 verdween de Zweedse journaliste Kim Wall spoorloos na een interview met een excentrieke Deense uitvinder in diens zelfgemaakte duikboot. Het kostte de Deense politie maanden om te bewijzen wat vanaf het begin werd gevreesd: Wall was vermoord en de dader had er alles aan gedaan om de sporen uit te wissen.

De zogenaamde 'duikbootmoord' was wereldnieuws en iet of wat Hollywood-regisseur had er een smeuïg verhaal van kunnen maken. Maar niet Tobias Lindholm, de schrijver van onder andere 'Borgen', 'Mindhunter' en 'Follow the Money'.

Met 'The Investigation' ('Efterforskningen') reconstrueert hij op een serene en respectvolle manier het verloop van het onderzoek. De motieven van de dader komen daarbij niet aan bod. Zijn naam wordt zelfs niet genoemd in de hele reeks. De focus in de zesdelige reeks ligt helemaal op het slachtoffer, de nabestaanden en – zoals de titel aangeeft – het speurwerk. Lindholm, die de reeks ook zelf regisseerde, kon daarbij niet alleen rekenen op een aantal Deense en Zweedse topacteurs, zoals Søren Malling, Pilou Asbæk, Pernilla August en Rolf Lassgård, maar hij kreeg ook de steun en goedkeuring van de ouders van het slachtoffer en het hoofd van het onderzoeksteam.

Het resultaat is een ongewone, aangrijpende 'true crime' serie die door velen wordt beschouwd als een van dé topseries van dit voorjaar.

Het verhaal van een onderzoek

Na enkele minuten in de eerste aflevering wordt een verdachte gearresteerd op beschuldiging van moord. Het is duidelijk dat dit geen klassieke 'whodunnit' wordt. Op papier is het dan ook een gemakkelijke zaak voor hoofdonderzoeker Jens Møller (Søren Malling, 'The Killing', 'Borgen') en zijn team. Een man en een vrouw maken een tochtje met een onderzeeër. De man komt alleen aan land. Als de onderzeeër wordt opgehaald, vindt de politie sporen van bloed van de jonge vrouw in de verder grondig schoongemaakte boot.

Maar al snel blijkt dat de zaak toch niet zo eenvoudig ligt. Er is geen lichaam, geen doodsoorzaak, geen motief en geen moordwapen. Jens Moller en openbare aanklager Jakob Buch-Jepsen (Pilou Asbæk, 'Game of Thrones', 'Borgen') moeten met absolute zekerheid kunnen aantonen dat journaliste Kim Wall dood is en dat het geen ongeval of zelfmoord was. Gedurende meer dan acht maanden volgen we het onvermoeibare en methodologische onderzoek van rechercheurs, forensische wetenschappers, duikers, oceanologen en vrijwilligers. We zien hoe Zweedse speurhonden getraind zijn om zelfs onder de zeespiegel op zoek te gaan naar menselijke resten en hoe stromingen in de Deense wateren het werk van de speurders bemoeilijken.

De fictie overstijgt de werkelijkheid

Deze bijna documentaire aanpak wordt op een bijzonder knappe manier in beeld gebracht, met vaak lange, intimistische scènes zonder veel dialogen, maar met een geladen spanning en intense emoties. We krijgen ook inzicht in de ongewone en ontroerende vriendschap die ontstaat tussen politieman Jens Møller en Kims ouders, Joachim en Ingrid Wall, vertolkt door de Zweedse filmveteranen Rolf Lassgård ('Wallander', 'The Hunters') en Pernilla August ('The Best Intentions', 'Star Wars'). Wat niet wegneemt dat hij op een bepaald moment veelbetekenend zegt dat hij hen liever nooit had ontmoet.

We ontdekken hoe Møller door de gebeurtenissen loutering en inzicht krijgt in zijn relatie met zijn eigen familie en waarom dit specifieke onderzoek zijn laatste was als hoofd van de afdeling Moordzaken.

'The Investigation' is geen blitse politiereeks en ook geen zelfverzekerde docuserie. Het is een gevoelige en authentieke zoektocht naar de waarheid en naar menselijke waardigheid.

'The Investigation', vanaf woensdag 2 juni om 22.15 uur (telkens twee afleveringen) en meteen integraal op VRT NU.