Nieuwe Sunday Docs op Discovery

In februari zendt Discovery weer een aantal spraakmakende documentaires uit op de zondagavond. Op 2 februari is er 'Confessions Of The Boston Strangler'.

In 2013 werd het lichaam opgegraven van Albert DeSalvo, de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van dertien vrouwen die begin jaren zestig in Boston en omgeving werden vermoord. Justitie probeerde zijn DNA te matchen met dat van Mary Sullivan, een van de slachtoffers uit deze 50 jaar oude zaak die altijd door mysteries is omgeven, omdat er nooit echt direct bewijs is gevonden.

Is DeSalvo nu echt de dader of toch iemand anders? De twee uur durende documentaire reconstrueert deze geruchtmakende zaak vanaf het moment van de eerste moord in 1962 tot en met de analyse van DeSalvo’s DNA.

'Sunday Docs: Confessions Of The Boston Strangler', zondag 2 februari om 22.55 uur op Discoovery.