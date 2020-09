Nieuwe sitcom met Olly Wannabe op Ketnet

Het betweterige aapje Olly Wannabe krijgt een nieuwe sitcom op Ketnet. Dat weet Het Nieuwsblad. Wat het precies wordt, is nog niet bekend.

Olly Wannabe is al jaren een populair Ketnet-figuurtje. De creatie van Geeraard Van de Walle was al in verschillende programma's op Ketnet te zien. Zo was er de sitcom waarin hij stage liep bij de VRT, hij had zijn eigen 'comedy club' waarin hij elke aflevering een mop tapte en hij was ook nog te zien in 'In Bed met Olly'. In dat programma praatte hij met BV's terwijl ze samen in bed lagen.

Over de nieuwe sitcom met Olly Wannabe is nog geen verdere informatie gekend.