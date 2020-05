Nieuwe reeks 'Huizenjagers' zet deze zomer in op vakantiehuizen in eigen land

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Nu corona de vakantieplannen van iedereen grondig in de war stuurt, zijn steeds meer Vlamingen op zoek naar een buitenverblijf in eigen land. En niet alleen om te huren, maar ook om te kopen.

Daarom stort 'Huizenjagers' zich deze zomer uitsluitend op de vakantiewoningenmarkt in de nieuwe reeks 'Huizenjagers Vakantiehuizen'. 6 weken lang zetten 18 makelaars alles op alles om kandidaat-kopers weg te laten dromen bij staycationpareltjes van eigen bodem. Genieten van de ongerepte natuur in een Ardense chalet, uitwaaien in een tiny house aan de kust of leven als God in België in een rustiek vakantiehuis in Limburg. De mooiste plekken hoeven niet altijd ver weg te zijn. 'Huizenjagers Vakantiehuizen' zal deze zomer te zien zijn op VIER. Iedereen die op zoek is naar een vakantiehuis kan zich vanaf nu inschrijven op VIER.be.

'Huizenjagers'-busje maakt plaats voor mobilehome

De succesformule blijft hetzelfde, al blijft het iconische 'Huizenjagers'-busje voor onbepaalde tijd op stal. Om de coronamaatregelen te kunnen respecteren verplaatsen de makelaars zich in deze nieuwe editie met een gepersonaliseerde mobilehome waarin ze op gezonde afstand van elkaar ook alle huisbezoeken live kunnen volgen. Waar de mobilehome niet geraakt, gaan de makelaars met de fiets verder naar hun pand. Elke week strijden drie nieuwe Huizenjagers voor de felbegeerde trofee. Wie op het einde van de week het meeste punten krijgt van de veeleisende kandidaat-kopers, kroont zich tot winnaar.

4 records in afgelopen seizoen 'Huizenjagers'

In het afgelopen seizoen 'Huizenjagers' werden er enkele records gevestigd. Zo waren er op 9 weken tijd maar liefst 9 biedingen, waarvan 6 effectieve verkopen. Verder zijn er heel wat makelaars na de opnames nog verder op zoek gegaan naar de droomwoning van enkele kopers. Dat wil zeggen dat maar liefst 1 op de 4 kopers een bod heeft uitgebracht en 1 op 6 zelfs heeft gekocht.

Zowel Eva van Vastgoed Vanhoye als Kevin van QVAS slaagden erin om elk 2 biedingen binnen te halen.

In Scheldeland was het 'Huizenjagers'-busje goed gevuld, want voor het eerst zaten er dankzij de tweelingbroers van Immotwins 4 makelaars samen in het busje. Dat zorgde voor een spannende strijd en ook een nieuw record: voor het eerst haalden alle makelaars van eenzelfde week een bod binnen.

Het hoogste budget voor een woonhuis werd vorig seizoen verbroken: Bart Goovaerts van M-Design had maar liefst 2,5 miljoen euro over voor een villa rond Antwerpen.