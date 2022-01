Nieuwe programmering én 'Classics Top 2022' bij Nostalgie

De meeste radiozenders eindigen het jaar met een hitlijst, Nostalgie trekt er naar goede gewoonte elk jaar mee op gang. Net als de voorbije drie jaren is er in januari opnieuw de 'Classics Top 2022', met de 2022 beste classics ooit.

De beste en langste lijst van het land hoor je van 17 tot en met 28 januari bij Nostalgie. Dat wordt weer 12 dagen lang genieten van het ene muzikale topmoment na het andere. Op 1 en 2 januari is er alvast het warm-up weekend, boordevol stemsuggesties voor de lijst zelf.

'The Best Days Of My Life'

'The Best Days Of My Life', daar blikt Nostalgie tijdens de 'Classics Top 2022' met veel plezier op terug. Heel wat luisteraars houden mooie of memorabele herinneringen over aan hun favoriete artiest. Leonard Cohen spotten tijdens het ontbijt in je hotel? Of een babbeltje slaan met Gene Simmons van Kiss? Die straffe verhalen ontdek je de komende weken bij Nostalgie, waarbij luisteraars hun fanliefde vertalen in een warme oproep om voor hun favoriete artiest te stemmen!

Ontdek alvast het verhaal van:

Mike uit Lichtervelde die z’n fascinatie voor R.E.M. omzette in een heuse cocktailbar: Bar Electrolite. Het management van de Amerikaanse band maakt regelmatig reclame voor de pop-up bar op hun socials.

Marnik uit Waarschoot. Wie bij hem langsgaat, weet meteen op welke band hij gaat stemmen voor de 'Classics Top 2022'. Leen Demaré dook al even in zijn collectie:

KISS fan Marnik

Als op 17 januari de lijst is gestart, kan je ook nog de top 22 door elkaar schudden en daar je favoriet nog een extra stem geven. Wie er uiteindelijk op één zal staan, dat horen we op vrijdag 28 januari iets voor 18.00 uur.

Creative director Kevin De Geest: 'Eerst telden we met z’n allen af richting nieuwe jaar en nu is het aftellen tot 17 januari. Ook wij zijn altijd benieuwd naar de keuze van onze luisteraar en of de tijdsgeest en alles wat er rond ons gebeurt invloed heeft op hun stemgedrag voor de 'Classics Top 2022' of of ze liever vasthouden aan diè classics die voor ‘the best days’ van hun leven zorgden. Iedereen die stemt maakt trouwens kans om beloond te worden met een boeketje tulpen, als dank voor zoveel fijne muziek.'

Herbert Bruynseels: live van 22.00 uur tot middernacht

Er is niet alleen de langste lijst van het land, Nostalgie gaat vanaf 10 januari ook langer live, want vanaf dan hoor je van maandag tot en met donderdag, telkens van 22.00 tot middernacht, Herbert Bruynseels terug. Herbert was de afgelopen maanden even afwezig, maar is helemaal klaar om zijn plek voor de microfoon opnieuw in te nemen. Dat zal hij doen met veel muziek en een luisterend oor.

Vanaf 10/01 is dit de dagelijkse line-up van Nostalgie:

06-09 'Astrid In De Ochtend'

09-10 'Simply The Best'

10-13 'Marcia Bwarody'

13-16 'Johan Henneman'

16-19 'Bjorn Verhoeven'

19-22 'Lena Lena met Leen Demaré'

22-00 'Herbert Bruynseels'