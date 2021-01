Nieuwe NRJ programma's goed gestart

De eerste 'Open Studio', een programma waarin een vereniging twee uur lang carte blanche krijgt, was werkelijk een wervelwind door je radio. Robbe Boons en Dempsey Hendrickx van de BIL belden met de binnenzak van Napoleon, deden een poging om auto's te interviewen die niet in de file stonden en de chakra's van Ingeborg hadden duidelijk ook een boodschap.

Vlaanderens bekendste improvisatiegezelschap heeft de lat alvast hoog gelegd. Zaterdag van 17.00 tot 19.00 uur gooit NRJ-dj Leen Gijs de studio open voor 'Let's Go Urban', kortweg LGU. De jeugdvereniging die urban sport en cultuur aanbiedt, stuurt een aantal van hun gepassioneerde vrijwilligers, die zich stevig hebben voorbereid op dit radio-avontuur. LGU gaat voor de Urban TakeOver. Ze focussen zowel op internationaal als lokaal talent. Want ze zijn ervan overtuigd dat in België veel talent schuilt dat nog te weinig een podium krijgt. Daarnaast hebben ze ook 2 lokale artiesten geselecteerd die ze aan het luisterend publiek willen voorstellen.

Verenigingen kunnen zich inschrijven via nrj.be en de app.

Sinds vrijdagavond is er 'The Get Down', met producer en hiphopper Fatty K. Elke week neemt hij je mee naar alle hoeken van de hip hop scene. Hij doet dat met een co-host. Deze maand is dat Daniël Busser. De sympathieke Hasselaar stelt samen met Fatty nieuwe releases voor uit binnen- en buitenland, verhalen achter bekende samples en de laatste nieuwtjes uit de wereld van hip hop, R&B en rap.

Tijdens de eerste uitzending stelde Ramzi exclusief z’n nieuwe single voor: 'onbeschrijfelijk', met Zwangere Guy en Freddie Konings. Vrijdag start om 19.00 uur de tweede uitzending.

Als er iets te lachen valt, dan is NRJ er graag bij. En als er niets te lachen valt ook. Of dan wordt er een pleister op die wonde geplakt. Zo kan je stemmen voor de 'Happy 100' die op Blue Monday van 10.00 tot 18.00 uur te horen zal zijn. 100 hits waar je blij van wordt. En nog een extra reden tot lachen is dat NRJ-dj Michaël Joossens een poging zal ondernemen om het record van 'de langste lach' te breken. Je kan deze poging op 18 januari vanaf 12.00 uur live volgen op de Facebook-pagina van de zender.

Ook nieuw bij NRJ:

#NewsMeUp, de dagelijkse korte podcast van de ochtend: 3 dingen die je dag maken.

SQUAD List, wekelijkse podcast met nu vrijdag (15/1) Seppe Smits als 2e gast.

Extravadance op zaterdagavond. Deze week met DJ Gascar ,Blvckprint en DJ F.R.A.N.K.