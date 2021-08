Nieuwe luistercijfers! Qmusic en Willy groeien fors door

De nieuwe luistercijfers, periode maart-juni 2021 brengen goed nieuws voor de radiozenders van DPG Media. Qmusic en Willy zien hun marktaandeel fors toenemen. Joe verliest lichtjes, maar blijft wel de derde grootste radiozender van Vlaanderen

Qmusic verstevigt haar eerste plaats in de zenderdoelgroep 18-44 met een forse stijging van 22,1% naar 23,8% marktaandeel. Ook bij het brede publiek (12+) groeit Qmusic stevig door van 12% naar 13,7% marktaandeel en blijft daarmee de tweede grootste radiozender in Vlaanderen. Joe bevestigt als derde grootste zender en haalt 9,2% marktaandeel (12+). Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, vrijdag 20 augustus 2021, bekendgemaakt zijn voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 30 juni 2021.



Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'Bij Qmusic hadden we in het voorjaar een duidelijke focus op onze spits-programma’s - 'Maarten & Dorothee' in de ochtend, 'Vincent Live' in vooravond - én op grote acties als de 'Q-Escape Room', de 'Q-Sunset Loft' en de 1000ste show van ons ochtendduo. Het hele team is dan ook enòrm blij en dankbaar dat Vlaanderen ons zo intens in de armen blijft sluiten. De volgende weken komen grote namen als radio-icoon Tom De Cock, één van Vlaanderens grootste hitmakers Regi Penxten en de Nederlandse top-dj Armin van Buuren Qmusic verder versterken. In combinatie met een aantal grote acties en de 20ste verjaardag van onze radiozender wordt het een najaar om naar uit te kijken.'



Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Na jaren hard werken met het hele team ben ik blij om te zien dat we twee keer op rij de derde grootste zender van Vlaanderen zijn en veel Joe-fans hebben. Daarnaast maken we voor onze luisteraars al drie jaar op rij digitale radiozenders zoals Joe 60's & 70's, Joe 80's & 90's, Joe Easy en de nieuwkomer Joe Lage Landen. Het omarmen van die radiozenders levert nu ook een mooi resultaat op.'



Ook Willy stijgt spectaculair bij het brede publiek (12+) en verdubbelt het marktaandeel van 0,5% naar 1,2%. Op de zenderdoelgroep 18-54 is er eveneens een stevige groei naar 2,3% marktaandeel. Willy is daarmee de grootste digital only-zender in Vlaanderen. Samen met Willy scoren de digitale themazenders van Qmusic en Joe goed in de meting en halen ze samen 4,7% marktaandeel op 18-54.



Annelies Orye, channel manager Willy: 'Het is fantastisch om alle fijne reacties die we dagelijks krijgen vertaald te zien in deze cijfers. We horen elke dag dat nieuwe mensen Willy ontdekken, dat ze zich weer thuis voelen bij een radiozender en dat wij erin slagen om hen de ideale mix van de beste gitaarplaten van vroeger en nu te geven. We voelen aan alles dat er iets beweegt, dat Willy leeft. Nu weten we het ook zeker. Dat Willy dit cijfer op nog geen twee jaar tijd haalt zonder FM-frequentie is best straf. Willy gaat met nog meer goesting en ambitie het nieuwe radioseizoen in met een ploeg van die hard muziekliefhebbers die niets liever doen dan hun passie met de hele wereld delen.'

Het volledig overzicht vind je op de website van de CIM