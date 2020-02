Nieuw voetbalcontract voor Eleven Sports?

Morgen, woensdag, maakt de Pro League bekend wie het nieuwe tv-contract binnenhaalt. Dat wordt zo goed als zeker Eleven Sports. De zender legt daarvoor maar liefst 103 miljoen euro op tafel.

Eleven Sports biedt niet alleen twee miljoen euro meer dan de huidige rechtenhouders, maar oogt ook veel frisser en moderner. De zender haalt zo de rechten voor 1A, 1B en de bekercompetitie binnen.

De extra 23 miljoen bovenop de vorige 80 miljoen van het vorige tv-contract zorgde wel voor problemen, maar nu heeft de Pro League een beslissing genomen. 80 procent daarvan gaat naar de vijf grootste Belgische clubs, de rest wordt verdeeld onder de andere ploegen. Nergens in Europa is dit verschil zo groot als in België, maar dat beïnvloedde de beslissing van de Pro League dus niet.



