Nieuw seizoen 'Blind Getrouwd' krijgt talkshow met Bab en Sean

Foto: VTM © DPG Media

Na 'De Mol' en 'Beat VTM' krijgt nu ook 'Blind Getrouwd' zijn eigen talkshow. Na iedere aflevering van het nieuwe seizoen babbelen Sean Dhondt en Bab Buelens verder over de koppels die het 'blind' avontuur aangaan.

In 'Blind Getrouwd Naspel' zullen Bab en Sean iedere week over een bepaald onderwerp napraten met deelnemers, ex-deelnemers en de experten. De online talkshow is exclusief te zien bij VTM GO.



De kick-off van 'Blind Getrouwd' staat gepland op maandag 3 februari. Om 11 uur zullen zullen Sean en Bab in een speciale online aflevering op VTM GO alle deelnemers voorstellen. De twee gaan speeddaten met de kandidaten. Ook het vernieuwde expertenteam komt langs voor tips.



Het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd' gaat half februari van start. De exacte uitzenddatum maakte VTM nog niet bekend.



Kick-off 'Blind Getrouwd', maandag 3 februari om 11.00 uur op VTM GO.



Bron: HLN.be





