Nieuw op Radio 2 Bene Bene: '100 Vlaamse Klassiekers'

Foto: Radio 2 - © VRT 2021

Op maandag 4 januari starten de '100 Vlaamse Klassiekers' in Radio 2 Bene Bene, de digitale stream in de Radio 2-app met alleen maar muziek van bij ons. Iris Van Hoof telt samen met bekende artiesten de hele week af naar de nummer n.

Elk jaar is het uitkijken naar de '1000 Klassiekers' op Radio 2. Afgelopen vrijdag is de lijst op gang getrapt, op donderdag 31 december ontdek je net voor het nieuws van 18.00 uur wie er dit jaar helemaal bovenaan eindigt.

Na de '1000 Klassiekers' volgt er nog een fantastisch overzicht. Vanaf maandag 4 januari presenteert Iris Van Hoof namelijk de '100 Vlaamse Klassiekers', exclusief te beluisteren in de stream Radio 2 Bene Bene in de Radio 2-app. Elke dag telt ze vanaf 13.00 uur af naar de nummer één en ze doet dat in mooi gezelschap.

Op maandag zijn Barbara Dex en Mathias Vergels te gast in de '100 Vlaamse Klassiekers', op dinsdag Ingeborg en Bart Kaëll, op woensdag Sasha & Davy en 2 Fabiola en op donderdag Stan Van Samang en Belle Perez. Vrijdag volgt de ontknoping van de '100 Vlaamse Klassiekers'. Iris Van Hoof leidt ons samen met Willy Sommers van de top 20 naar de top 10, Vanessa Vanhove neemt Willy Somers zijn plaats in voor de hoogst genoteerde 10 nummers. De hele lijst hoor je nog eens zaterdag vanaf 10.00 uur in Radio 2 Bene Bene.

Iris Van Hoof: 'Elke zondag presenteer ik de 'Vlaamse Ultratop 50'. Fijn dat het aantal dit keer wordt verdubbeld naar in totaal 100 Vlaamse Klassiekers. Met deze lijst willen we bij Radio 2 de artiesten van bij ons nog eens extra in de kijker zetten. We voelen dat ze onze steun appreciëren en dat ze ook graag over de vloer komen, om mee te presenteren of op te treden. Hopelijk worden deze '100 Vlaamse Klassiekers' dan ook een nieuwe jaarlijkse afspraak.'

'100 Vlaamse Klassiekers', van maandag 4 januari tot en met vrijdag 8 januari, elke dag om 13.00 uur in de stream Radio 2 Bene Bene in de Radio 2-app. De lijst hoor je zaterdag 9 januari vanaf 10.00 uur nog eens volledig.