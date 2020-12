Nieuw op Eén: 'Het Hoge Noorden' met Annemie Struyf

Nieuw op En: 'Het Hoge Noorden' met Annemie Struyf

Foto: Eén - © VRT 2020

Een jaar lang trekt journaliste Annemie Struyf door Noorwegen, op bezoek bij landgenoten die in het Hoge Noorden een nieuw leven willen beginnen. 'Waarom verhuizen jullie naar het noorden en de koude, terwijl jullie ook naar het zuiden en de zon kunnen trekken?' is de grote vraag die nieuwkomers in Noorwegen vaak krijgen.

Toch kiezen vele Vlamingen voor een leven daar. Annemie volgt zeven Vlaamse gezinnen die naar het Hoge Noorden verhuizen - sommigen wonen er al een tijdje, anderen maken nu plannen om te vertrekken uit België en ginds een leven uit te bouwen.

Net als met haar succesvolle reportagereeksen in Frankrijk en Spanje geeft Annemie met Het Hoge Noorden een verrassende en hartverwarmende inkijk in de diepgewortelde cultuur en het adembenemende natuurschoon van de Noren. Ver voorbij de clichés van fjorden, sneeuw en Vikings is Het Hoge Noorden vooral een meeslepende reeks over dromen en verlangens, vallen en opstaan, en weer verder gaan.

Aflevering 1

Veerle en Eddy maken zich klaar om naar Noorwegen te verhuizen. Ze hebben zeven kinderen, maar alleen de drie jongste dochters vertrekken mee naar een piepklein eiland vlak onder de poolcirkel.

Adriaan (32) heeft zijn academische carrière als landbouwingenieur ingeruild voor een leven als schapenboer op een eiland in de buurt van Hammerfest.

Kris en Marijke zijn pasgetrouwd en kochten een boerderij in Hornindal, waar de winter extreem lang duurt. Hier willen ze een toeristisch project uitbouwen met een alpacaboerderij en vakantieappartementen.

'Het Hoge Noorden', vanaf dinsdag 29 december om 20.40 uur op Eén.