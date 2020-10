Nieuw op Canvas: 'The Windsors. Een Koninklijk Verhaal'

Canvas blijft in de koningshuizen duiken. Na 'Filip van BelgiŽ' is er nu ook de zesdelige reeks 'The Windsors. Inside the Royal Dynasty'.

De documentaire vertelt het epische en dramatische verhaal van de Britse koninklijke familie: van het ontstaan van de huidige dynastie in het begin van de 20ste eeuw, over de abdicatie van Edward VIII door de 'kwestie' Wallis Simpson, het koningschap tegen wil en dank van zijn broer George VI, de decennia lange regeerperiode van Elisabeth II (nu al langer dan haar illustere voorgangster Victoria), het faliekant afgelopen 'sprookjeshuwelijk' van haar zoon Charles met Diana Spencer, de perikelen van hun kinderen, tot de 'abdicatie' door Harry en Meghan van hun koninklijke titels, waarmee de cirkel rond lijkt.

De reeks, van de makers van 'The Kennedy’s' (vorig jaar op Canvas), overspant meer dan 100 jaar koninklijke en tegelijk Britse én wereldgeschiedenis. Unieke archiefbeelden wisselen af met dramatische reconstructies en getuigenissen van insiders en experten: historici, biografen, journalisten, familie, vrienden en verwanten. Het resultaat is een diepgaand portret van een anachronistische familie die oorlogen en schandalen overleefde, scheidingen en bittere ruzies doorstond, en ondanks dat alles haar plaats heeft gevonden in de 21ste eeuw.

Sachsen Coburg wordt Windsor

Bij ons ijverde Delphine er jaren voor om de naam 'van Saksen Coburg' te krijgen. Maar 100 jaar geleden wou de Britse koning er per se vanaf. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog deed George V afstand van zijn Duitse titels en van de naam 'von Sachsen Coburg Gotha'. Zo wou hij zich distantiëren van zijn Duitse afkomst en de Britse nationalisten paaien. Hij koos ‘Windsor’ als nieuwe naam, naar het aloude slot van de Britse koningen in het gelijknamige plaatsje ten zuidwesten van Londen.

George V was dus de grondlegger van de Windsor-dynastie, die we zes afleveringen en ruim een eeuw lang volgen in de reeks. Het was een tijd waarin de wereld grondig veranderde en het eens zo machtige Britse imperium meer en meer verschrompelde. De serie toont hoe het koningshuis zich telkens weer aan die veranderende omstandigheden moest aanpassen, maar ook welke individuele keuzes de diverse Windsors maakten en hoe die hun persoonlijke leven en de publieke opinie beïnvloedden.

Aflevering 1: Succession

De eerste aflevering gaat over het ontstaan van de Windsor-dynastie, de regeerperiode van de conservatieve George V (1910-1936) en vooral zijn opvolging. Zijn oudste zoon, de populaire kroonprins Edward, is progressiever dan zijn vader en wil het koningshuis moderniseren en beter afstemmen op de grote maatschappelijke veranderingen na de Eerste Wereldoorlog. Want het Britse volk begint zich te roeren na de offers die het heeft gebracht in de oorlog. Dat geldt ook voor de kolonies en de 'dominions' van het Britse rijk, van Australië tot Canada. Ondertussen is het vrijgevochten gedrag en het turbulente liefdesleven van de 'jazz age prince' Edward een doorn in het oog van zijn vader. Hij geeft de voorkeur aan zijn plichtsgetrouwe tweede zoon, prins Albert (later George VI), als troonopvolger. Wanneer George in 1936 overlijdt, heeft Edward een relatie met de gescheiden en hertrouwde Amerikaanse burgervrouw Wallis Simpson. Hij volgt zijn vader op als Edward VIII, maar het wordt al snel duidelijk dat hij zal moeten kiezen tussen zijn geliefde en de troon...

'The Windsors. Een Koninklijk Verhaal', vanaf dinsdag 20 oktober om 23.00 uur op Canvas.