Nieuw op Canvas: 'Chinese Dromen' van Ruben Terlou

Foto: © VRT/VPRO 2020

China staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. We kijken met afschuw naar de coronacrisis die eind vorig jaar in China haar oorsprong vond, met enig wantrouwen naar de manier waarop de Chinese overheid erover communiceerde en met een mengeling van verwondering en bewondering naar de doortastendheid waarmee de Chinezen de crisis in eigen land onder controle kregen.

Maar wat de gewone Chinees denkt en voelt, daar hebben we het raden naar. Tenzij we kijken naar de documentaire reeksen van Ruben Terlou.

In zijn nieuwe, vierdelige serie 'Chinese Dromen' (opgenomen in 2019, voor de crisis) reist documentairemaker en China-expert Ruben Terlou opnieuw door China, gedreven door zijn niet aflatende fascinatie voor de Chinezen en met de snel veranderende maatschappij als kompas.

Net als in Rubens eerdere series ('Langs de Oevers van de Yangtze' en 'Door het Hart van China', allebei ook te zien op Canvas) staat ook nu het leven van de gewone Chinees centraal. In vloeiend Mandarijn voert hij persoonlijke gesprekken met de Chinezen die hij onderweg tegenkomt en toont hij de menselijke en kwetsbare kant van een volk dat zo ver van ons af lijkt te staan.

De vier afleveringen van Rubens derde serie gaan over de dromen van de Chinezen; dromen over de toekomst van hun land, de liefde, hun kinderen. Daarbij wordt duidelijk hoe snel de ontwikkelingen in China onder het leiderschap van president Xi Jinping gaan en hoe groot de invloed daarvan is op het leven van de gewone man, vrouw en kind. is. En hoe dromen soms ook gewoon uit elkaar spatten of zelfs uitmonden in een nachtmerrie.

De regisseur van de VPRO-reeks is de Vlaming Jeroen De Preter, die eerder ook meewerkte aan 'Reizen Waes' en de trilogie 'Birth Day', 'Wedding Day' en 'Last Days' van Lieve Blancquaert.

'Chinese Dromen' is een coproductie van Canvas en VPRO.

'Eigenlijk gaat het programma niet over China, maar over mensen, Chinezen met dezelfde dromen en nachtmerries als wij.' - Ruben Terlou

Ruben Terlou is arts en fotograaf, woonde een aantal jaren in China en spreekt vlot Mandarijn. Dat breekt het ijs met de mensen die hij ontmoet en opent deuren die anders vaak gesloten blijven: 'Ik ben getraind in het stellen van vragen als arts en ben geen journalist. Dat levert andere gesprekken op. Ik denk dat ik door deze aanpak wel heel duidelijk het persoonlijk leven van de Chinezen kan vangen.'

'Heel straf', beaamt regisseur Jeroen De Preter. 'Ruben kan makkelijk een gesprek aanknopen en dat combineren met een heel aparte interviewtechniek waarbij mensen vanzelf beginnen te vertellen.'

Door zijn jarenlange ervaring en goede relaties in China weet Ruben toegang te krijgen tot bijzondere situaties en mensen. Daarom toont 'Chinese Dromen' – juist in deze tijd van de handelsoorlog en stijgend wantrouwen jegens China – opnieuw een verrassend menselijk beeld van deze vaak onbegrepen grootmacht.

Aflevering 1: Een kind van de toekomst

In deze eerste aflevering reist Ruben naar de welvarende oostkust van China. Hij ziet hoe ouders er alles aan doen om hun kind een zo goed mogelijke toekomst te bieden. Door de prestatiedruk en verwachtingen van hun ouders krijgen de kinderen maar weinig ruimte om hun eigen dromen na te jagen. Met kinderen van een internaat loopt hij een lange mars van veertig kilometer en praat met hen over hun dromen.

Ruben spreekt ook met ouders die door de eenkindpolitiek één kind kregen en dat door het noodlot verloren. Het verliezen van hun enige kind betekende ook verlies van hun sociale waardigheid. Ze vinden steun bij elkaar en delen hun zorgen over de afwezige toekomst; want wie gaat hen verzorgen als ze oud zijn?

'Chinese Dromen', vanaf donderdag 9 april om 21.20 uur op Canvas.