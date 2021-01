Nieuw jaar, nieuwe stemmen bij Studio Brussel

Foto: Studio Brussel - © VRT 2021

2020 was een jaar om snel te vergeten, eindelijk is het 2021! En daar horen op Studio Brussel een pak nieuwe stemmen bij. En daar zijn een paar verrassende namen bij.

Michèle Cuvelier staat op met Thibault Christiaensen

Vroeg opstaan doe je liever niet alleen en dus staat Michèle Cuvelier voortaan op met Thibault Christiaensen, bekend van Equal Idiots en van zichzelf. In die laatste hoedanigheid presenteerde hij de voorbije jaren onder meer al 'Rock & Ros' als selector op Studio Brussel.

Michèle Cuvelier: 'Geproduceerd in de Kempen, kan sporen van punkrock bevatten, uiterst effectief tegen ochtendhumeur en varianten. Het vaccin waar ik in 2021 naar uitkijk is een dosis Thibault Christiaensen in de ochtend op Studio Brussel!'

Thibault Christiaensen: 'Ik kijk er vreemd genoeg enorm naar uit om mijn bioritme en niet-werkende schildklier op de proef te stellen en Michèle te mogen vergezellen in het ochtendblok! Dat zal inclusief liters koffie en kilo’s prut in de ogen zijn.'

Michèle Cuvelier, elke weekdag van 6.00 tot 09.00 uur op Studio Brussel.

Sander & Gloria

Niet alleen in het ochtendblok maar ook laat op de avond maakt een nieuwe stem haar opwachting. Gloria Monserez mag vanaf vandaag naast Ketnet-wrapster ook Studio Brussel-presentator op haar visitekaartje schrijven. Samen met Sander Vandenhende loodst ze de luisteraars door de laatste uren van de dag.

Gloria Monserez: 'Ik kijk er superhard naar uit. Crazy om 2021 te starten bij de coolste fam en beste radiozender ever!'

'Sander & Gloria', van maandag tot donderdag van 21.00 uur tot middernacht op Studio Brussel.

Twee nieuwe selectors

Op zondagavond maken twee nieuwe selectors hun opwachting. Charlotte Adigéry deelt vanaf 10 januari twaalf weken lang haar favoriete muziek op Studio Brussel. De Gentse muzikante maakte al furore onder haar eigen naam en als WWWater. Ze tourde met Young Fathers en Neneh Cherry en bracht twee EP’s uit bij DEEWEE (van de Soulwax-broertjes).

Charlotte Adigéry: 'Wat een cadeau, StuBru geeft mij de kans om volledig mijn 'goesting' te doen 'on air'. In de sfeer van de oude piratenzenders, met parels van plaatjes, maar dan volledig legaal! Ik droom er al lang van.'

Charlotte Adigéry, vanaf zondag 10 januari van 19.00 tot 21.00 uur op Studio Brussel.

Op paaszondag 4 april neemt Black Box Revelation-frontman Jan Paternoster het van haar over, tot eind juni.

Jan Paternoster: 'Soul, beats, blues & gospel. Van de oorsprong van de Mississippi tot de clubs in wereldsteden. Ik neem jullie voor enkele weken mee door mijn persoonlijke platenkast. Van Toeareg-gitaren tot lo-fi house. Alle parels die ik met jullie wil delen. Nothing but good music!'

Jan Paternoster, vanaf zondag 4 april van 19.00 tot 21.00 uur op Studio Brussel.

Nog nieuw

Op zaterdagmiddag keert oude bekende Otto-Jan Ham terug met 'There Goes My Hero'. In deze 8-delige reeks bewierookt Otto-Jan Ham de artiesten die hem beïnvloed hebben. Hij ontvangt elke week een gast die zijn of haar helden komt voorstellen. Een programma over bewondering en nostalgie, bomvol goeie muziek. Ook dat nog.

Voetbal is en blijft de belangrijkste bijzaak ter wereld. Aster Nzeyimana blikt elke maandag tussen 09.00 en 10.00 uur bij Joris Brys terug op het voorbije voetbalweekend.