Nieuw comedytalent en de sound van kersverse twintigers bij NRJ

Na een spannende maar bovenal grappige finale in de Ochtendshow van vrijdag is de winnaar van 'NRJ Open Skype Comedy 2020' bekend: Steven Degryse uit Merelbeke.

Steven zal de komende maanden ongetwijfeld nog opduiken in programma’s of op de social media van NRJ. En vanaf maandag legt NRJ zijn oor te luisteren bij al wie 20 werd/wordt dit jaar. Elke weekdag om 19.00 uur gaat Emma Salden op zoek naar de verhalen en de ultieme soundtrack van '20 in 2020'.

'NRJ Open Skype Comedy': 't Is Prijs!

Vrijdagochtend presenteerden Kim Muylaert en Michaël Joossens de finale van een heel bijzondere 'NRJ Open Skype Comedy 2020'. Drie finalisten bleven over en probeerden de luisteraars en de jury in te palmen: Roosje Pertz uit Leuven, Steven Degryse uit Merelbeke en Mohsin Abbas uit Oostende.

​​​​​Jurylid William Boeva: 'Blij dat er nog plaats is voor comedy wedstrijden, zeker in deze tijden. Comedy op radio is een uitdaging, en houdt onze jonge talenten scherp. Super dat we zoveel nieuw talent te zien kregen en een dikke proficiat aan de winnaar Steven Degryse. Steven maakt slimme, scherpe moppen en hij zoekt het randje op maar blijft toch binnen de lijntjes. Zijn enthousiasme heeft ons overtuigd..'

Uiteraard is Steven zelf dol-enthousiast met zijn overwinning: 'Winnen is altijd leuk, maar de 'NRJ Open Skype Comedy' winnen is extra leuk, want na twee maanden zonder comedy zou een mens beginnen twijfelen of hij het nog wel kan. Dikke merci aan de juryleden Gunter Lamoot, William Boeva, Jan Linssen, aan de luisteraars en aan NRJ!'

'20 in 2020'

'Open Skype Comedy'-winnaar Steven had ook meteen advies voor alle 20-jarigen, die vanaf maandag centraal staan in '20 in 2020', een programma dat Emma Salden zal presenteren van 19.00 tot 20.00 uur.

'Als ik 1 tip wil gaven aan 20-jarigen: Probeer niet alles te controleren, want dat lukt toch niet. Kijk naar mij: ik ben op m’n 19 vader geworden. Was dat gepland? Absoluut niet. Heeft dat mijn leven slechter gemaakt? Absoluut niet. Als je graag op je verjaardag verrast wordt door vrienden en familie, waarom zou je dan niet elke dag verrast willen worden door het leven? En…geniet ervan!'

Wat is dè muzieksmaak van zij die geboren zijn in 2000? Hoe wordt die keuze bepaald? Wie of wat heeft daar invloed op? En wat zijn de grote en kleine thema’s in hun leven? Geboren in 2000, 20 worden in 2020. De soundtrack van de kersverse twintigers hoor je in juni bij NRJ.

Elke avond staat 1 van hen centraal. Tijdens de eerste week zijn dat: Jérémie Vrielynck, Gieke Smeets, Joren Houtevels, Thibaut Sevens en Mirthe Verschueren. Ze hebben het over muziek maken, muziek luisteren, studeren, hobby’s, coming out en veel meer.

En of ze het nu willen aanvaarden of niet: in elke aflevering krijgen ze advies van een bekende mens. Wat zouden Marijn Devalck, Jani Kazaltzis of Jacques Vermeire nu doen als ze terug 20 waren? Je hoort het in '20 in 2020', van 1 tot en met 26 juni, van 19.00 tot 20.00 uur, bij NRJ.