Nicholas Lataire wordt directeur News City bij DPG Media

Foto: © DPG Media 2019

Directeur News City bij DPG Media Paul Daenen draagt eind dit jaar de fakkel over aan Nicholas Lataire. Paul Daenen gaat na een lange staat van dienst bij DPG Media met pensioen.

Nicholas Lataire, huidig adjunct-directeur en hoofdredacteur VTM NIEUWS, neemt de rol van Directeur News City over vanaf begin 2021.

Lataire wordt daarmee verantwoordelijk voor de aansturing van alle redacties en nieuwsmerken die onder de News City-koepel vallen: voor digitaal, tv, radio, krant en magazines. Het gaat om HLN, Het Laatste Nieuws, VTM NIEUWS, de radionieuwsredacties van Qmusic en Joe en magazines Dag Allemaal, Story, Goed Gevoel, enz. Samen met het team van hoofdredacteurs zal hij de brede nieuwsmerken van DPG Media verder uitbouwen.

Christian Van Thillo, Executive Chairman DPG Media: 'Paul is een van de beste krantenmakers die ik gekend heb. Het was een voorrecht om als uitgever gedurende een kwarteeuw met zulke getalenteerde hoofdredacteur te mogen samenwerken. Met zijn sterk journalistiek inzicht en zijn doorgedreven passie voor goed gebracht en spraakmakend nieuws, bouwde Paul Het Laatste Nieuws uit tot de grootste krant van het land. Hij was ook één van de grondleggers van het succes van onze groep. Paul heeft talloze journalisten geïnspireerd met zijn présence en vakmanschap. Op het einde van dit jaar geeft Paul de fakkel door aan Nicholas Lataire. Samen met Nicholas en een geweldig team heeft hij News City gecreëerd, een project dat de ambitie heeft om de journalistieke referentie te zijn in ons land, online en offline. Een mooiere erfenis kon hij niet nalaten.'

Paul Daenen: 'Afscheid nemen bestaat niet? Toch wel. Maar een afscheid is altijd makkelijker als je ervan overtuigd bent dat de geknipte opvolger klaar staat. Nicholas heeft de voorbije jaren niet enkel bij VTM NIEUWS bewezen dat hij als geen ander weet hoe je populaire journalistiek op een kwalitatieve manier kan en moet brengen. News City is een bijzonder succesvol maar ook bijzonder jong project. En alles wat jong is, heeft veel zorg en aandacht nodig. Geen haar op mijn hoofd dat eraan twijfelt dat Nicholas en zijn team van hoofdredacteurs News City de komende jaren gaan uitbouwen tot niet alleen de grootste maar ook de mooiste en krachtigste media-organisatie van het land.'

Nicholas Lataire: ''Journalistiek' en 'mensen' zijn mijn twee grootste passies. Dat ik - samen met een geweldig team - dit unieke, journalistieke project News City mag leiden én daarmee elke dag zo goed als alle Vlamingen kan bereiken, zie ik als een grote eer en verantwoordelijkheid. Hier werken zóveel talentvolle mensen. Samen kunnen we onze droom waarmaken: alle Vlamingen raken met kwalitatieve, geloofwaardige en spraakmakende journalistiek, voor online, tv, radio, krant en magazines. Daar hebben mensen nu meer dan ooit nood aan. Net zoals Paul deed, gaan we daar elke dag keihard aan werken.'

Wie de nieuwe hoofdredacteur wordt van VTM NIEUWS zal voor het einde van het jaar duidelijk worden.



Lees ook: