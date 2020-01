Nicholas laat Lynn Van Royen en Kürt Rogiers verbaasd achter

Nicholas laat Lynn Van Royen en Krt Rogiers verbaasd achter

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De eerste donderdagavond van het nieuwe jaar wordt bij VTM ingezet met pure magie. Goochelaar Nicholas, bekend sinds zijn tv-debuut in 'Belgium's Got Talent', gaat in het gloednieuwe seizoen 'back to basics'.

Terug naar de plek waar het voor hem allemaal begon: de straat. Daar goochelt hij met eender wie zijn pad kruist en met alles wat voorhanden is.

In de eerste aflevering, nu donderdag 2 januari om 20.35 bij VTM, kruipt Nicholas in het hoofd van Lynn Van Royen. Hij toont Lynn een goocheltruc met haar boek 'Klein Gelukske', waardoor ze met verstomming wordt geslagen. 'Wat? Maar allé, ik sta er heel de tijd bij? Ik probeer het te snappen, maar het lukt niet', aldus Lynn.

Nicholas ontmoet ook Kürt Rogiers achter de schermen van een theaterstuk. 'Ik hou wel van mysterie en magie in de wereld, maar toch kan ik ambetant worden als ik bepaalde dingen niet kan vatten', vertelt Kürt. En laat dat net iets zijn wat Nicholas als de beste kan. Hij doet een goocheltruc met de gsm van Kürt.

Nicholas goochelt ook live op de radio met luisteraar Melissa bij het Qmusic-avondspitsduo Maarten Vancoillie & Dorothee Dauwe. Hij goochelt er met een oud muntstuk. 'Meestal weten wij wat er gaat komen en onze gast niet en nu is het omgekeerd', lacht Dorothee. 'We staan met onze mond vol tanden. Het is zo straf!'

Tussendoor toont Nicholas tot grote verbazing van toevallige passanten dat zijn goochelkunsten met onder andere glas, geld en een spel kaarten ijzersterk zijn.

Nicholas Arnst: 'De straat is de plek waar ik mij het meest thuis voel, waar magie pas echt raakt. Sommige mensen op straat kennen me niet en denken dat ik één of andere eenvoudige kaartentruc ga doen. Maar dan is het net de kunst om alle verwachtingen te overtreffen. Het is een ervaring die je nooit meer vergeet. Voor je het weet is de truc voorbij en blijft het mysterie voor altijd bestaan.'

Nicholas maakte reeds drie tv-shows voor VTM en toerde met zijn goochelshow langs uitverkochte theaterzalen in het hele land. Hij reisde de hele wereld rond en ontmoette de allergrootste sterren.

'Nicholas', donderdag 2 januari om 20.35 uur bij VTM.