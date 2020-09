NFL blijft op Eleven Sports

De 'National Footbal League' (NFL) zal ook de komende jaren op Eleven Sports te zien zijn. Eleven bereikte zonet een nieuwe overeenkomst met de NFL over de uitzendrechten van de American Football competitie.

Eleven Sports geeft de liefhebbers van American Football nu al afspraak op 7 februari 2021 voor de 55ste Super Bowl in Tampa, Florida. Wie wordt de opvolger van de Kansas City Chiefs?

Net zoals de voorbije jaren zal Eleven ook de aanloop naar de hoogmis van het Amerikaanse voetbal op de voet volgen. Wekelijks zullen drie NFL-wedstrijden live worden uitgezonden: één in de nacht van donderdag op vrijdag, een tweede op zondagavond en één in de nacht van zondag op maandag.

Ook van de play offs, vanaf dit seizoen met 14 in plaats van met 12 ploegen, hoeven de NFL-fans niets te missen. Alle PO-matchen worden live uitgezonden met als apotheose de Super Bowl op 7 februari 2021.

En wie op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws uit de NFL of met de NFL-commentatoren van Eleven Sports in interactie wil gaan, kan ook afstemmen op https://www.facebook.com/groups/ElevenSportsNFL.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports België en Luxemburg en Head of Acquisitions Eleven Sports Group: 'Van bij de lancering van Eleven Sports in 2015 hebben we met de NBA en de NFL sterk ingezet op de Amerikaanse sporten. Dit aanbod komt absoluut tegemoet aan de wensen van een steeds groter wordend publiek. Via onze digitale kanalen ondersteunen we ook de groeiende NFL-community in België. We zijn dan ook bijzonder tevreden om deze nieuwe overeenkomst met de NFL te kunnen aankondigen.'