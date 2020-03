NBA TV op Eleven Sports

In deze tijden van coronavirus wil Eleven Sports de fans blijven verwennen. Zo zullen de basketballiefhebbers - dagelijks - NBA TV te zien krijgen op Eleven Sports 2.

De beste wedstrijden van de voorbije seizoenen, de scherpste analyses en de onthullendste documentaires: NBA TV belooft de basketbalfans van Eleven Sports iedere dag op hun wenken te bedienen nu het reguliere seizoen voor onbepaalde duur is opgeschort door de coronacrisis. Vanaf middernacht tot 12.00 uur 's middags kunnen de Eleven Sports-abonnees genieten van dit unieke aanbod.

Vanaf de namiddag tot middernacht gaat Eleven Sports ook door met haar 'club days', waarin iedere dag, op Eleven Sports 2, één Amerikaans basketbalteam wordt uitgelicht. De fans krijgen dan de beste wedstrijden te zien van de club in kwestie. Bovendien neemt ook de Eleven Sports NBA Facebookpagina die club uitvoerig onder de loep. Zo ontdekken de volgers de strafste statistieken, de beste herinneringen en de meest onvergetelijke momenten.

NBA TV is iedere dag te zien van middernacht tot de middag, op Eleven Sports 2.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: 'In deze moeilijke tijden waarin het door de coronacris onmogelijk is om sportevenementen te organiseren en dus te coveren, willen we al onze creativiteit aanwenden om de fans, dagelijks, aantrekkelijke content te brengen, zowel op onze TV-kanalen als op onze sociale media. Daarom zijn we bijzonder opgetogen om ook onze basketfans dit nieuwe aanbod te kunnen doen. Wij willen dan ook de NBA danken voor deze samenwerking die zeker in de smaak zal vallen van de basketfans.'