Nathalie Meskens presenteert mini-'Beste Kijkers' vanuit 'haar kot' - VIDEO

Vanochtend presenteerden Q-dj Vincent Fierens en VTM-gezicht Julie Van den Steen een nieuwe aflevering van het liveprogramma 'Blijf in uw kot!', dat elke dag van 9.00 tot 12.00 uur te zien is bij VTM en op VTM GO.

Daarin belden ze met de 93-jarige Annie Geeraerts uit 'Familie', de bekendste Bomma van het land. Hoe gaat het met haar en kan ze zichzelf bezighouden in deze moeilijke periode?

Vincent en Julie Skypten ook met Nathalie Meskens, die na de stopzetting van de opnames van 'Beste Kijkers' ietsje vroeger in zwangerschapsverlof is gegaan. Dat hield Nathalie niet tegen om live vanuit haar woonkamer een vleugje Beste Kijkers op de kijkers af te vuren. Ze selecteerde nog een laatste keer de leukste beelden van de week.