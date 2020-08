Najaarsprogrammatie bij Nostalgie goed van start

Foto: © Nostalgie 2020

Bij Nostalgie ging het nieuwe radioseizoen vorige maandag al van start, met o.a. Herbert en Astrid in 'De Vroegste Ochtendshow van Vlaanderen', een entertainende avondspits met Bjorn en het nieuwe avondprogramma van Leen.

De reacties waren massaal en unaniem lovend. Nostalgie zet vrijdag de volledige programmatie in de kijker met een speciale kranteneditie en vanaf maandag deelt de zenders weer gratis mondmaskers uit met 5 verschillende classics erop!

Waar de meeste radiozenders nog in zomermodus draaien is het in de totaal vernieuwde Nostalgie-studio’s al één en al bedrijvigheid. Sinds vorige maandag konden de luisteraars vanaf 5.00 uur afstemmen op 'De Vroegste Ochtendshow van Vlaanderen'. En dat deden ze massaal, zo blijkt uit de streamingcijfers én de reacties die Herbert en Astrid binnenkregen.

Herbert Bruynseels: 'Ik wist wel dat er in Vlaanderen veel vroege vogels actief zijn maar zoveel positieve reacties kregen we zelden binnen. Verpleegsters, buschauffeurs, joggers, bakkers…het was werkelijk hartverwarmend om te merken in welk fijn gezelschap wij vanaf 5.00 uur al ochtendradio konden maken. Dat smaakt naar meer.'

Vanaf 16.00 uur vloog Bjorn Verhoeven erin om zijn typische extra draai te geven aan de avondspits en Leen Demaré heeft er intussen haar eerste fel gesmaakte week 'Lena Lena' opzitten tussen 19.00 en 20.00 uur.

Voor meer info over alle programma’s van Nostalgie, de muziekacties van het najaar en de nieuwe app is er vanaf vrijdag trouwens een speciale kranteneditie beschikbaar. Die zit als bijlage bij het Nieuwsblad maar je kan ook alles ontdekken op Nostalgie.be.

Vanaf maandag 24 augustus kunnen muziekliefhebbers trouwens weer veilig op stap met de beste classics op een gratis Nostalgie-mondmasker.