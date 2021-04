Na ophef rond crashen van websites 'Big Brother': 'Winnaar bepaald door gerechtsdeurwaarder'

De finale van 'Big Brother' blijft voor ophef zorgen. Op social media duikt meer en meer de vraag op of Jill wel de terechte winnaar is. Play4 reageerde al op de vele speculaties.

In de liveshow kondigden de presentatoren plots aan dat na de exit van Liese de tellers opnieuw op nul gingen. Dat zorgde voor een stormloop op de websites van RTL 5 én Play4. Alle fans moesten hun stem voor Jill of Nick opnieuw uitbrengen. En die stormloop hadden ze duidelijk niet verwacht bij 'Big Brother'.



Het was immers een kwestie van minuten voor beide websites volledig crashten. Een aantal fans kreeg een foutmelding na het stemmen. Anderen geraakten niet eens op de website. Het zorgde voor heel wat ergernis online, zeker bij de fans van Nick. Zij trekken in twijfel of Jill op die manier wel de terechte winnaar is.



De kritiek is zo fel waardoor Play4 al meteen na de liveshow reageerde op het incident. Zij bevestigden de problemen en geven ook aan dat de gerechtsdeurwaarder op basis van de laatste tussenstand de winnaar bepaalde.