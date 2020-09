Na de heisa: VIER herhaalt 'Help, Mijn Borsten Staan Online'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Iedereen kan slachtoffer worden van sexting. Daarom is 'Help, Mijn Borsten Staan Online' een must-see voor iedereen die het taboe rond sexting en het misbruik ervan bespreekbaar wil maken.

Sexting of zelfgeproduceerde seksueel getinte tekst of beelden uitwisselen via het internet. Het moderne flirten. Een nieuwe intimiteit. Onderzoek wijst uit dat bijna de helft van de jongeren tussen de 15 en 21 jaar aan sexting doet. Normaal en zelfs goed voor hun seksuele ontwikkeling. Maar soms gaat het ook verkeerd.

Evi Hanssen neemt je mee naar de donkere kant van het internet. Waar je pikante selfie plots niet meer privé is of waar die ene gedurfde video het perfecte middel blijkt te zijn om je een paar duizend euro af te persen.

De gevolgen hakken er soms stevig in. Schaamte, reputatieschade, depressie, psychische problemen of erger...

In 'Help, Mijn Borsten Staan Online' getuigen drie meisjes over de gevolgen van sexting. Van de ene dag op de andere stortte hun wereld in elkaar: 'Heel de school heeft mijn borsten gezien. Ik wilde niet meer leven', zegt Joline, die op haar zeventiende een intieme foto naar haar vriendje verstuurde en er sindsdien bijna wekelijks mee werd geconfronteerd.

Ook Valérie wordt tot op vandaag achtervolgd door naaktfoto’s die ze intussen meer dan 10 jaar geleden in alle vertrouwen naar haar partner stuurde. Erger nog, de foto’s doken zelfs op op pornosites. 'Doe het niet…', zegt Valérie. “Doe het absoluut niet, want het achtervolgt je voor de rest van je leven.'

Ook de daders komen aan het woord in 'Help, Mijn Borsten Staan Online', want opvallend genoeg beseffen ook zij soms niet wat de impact van hun daden is en wat ze riskeren.

Zo laat Daan op zijn zventiende een naaktfoto van een meisje aan zijn vrienden zien, enkele weken later wordt hij opgepakt door de politie: Daan wordt urenlang ondervraagd en de politie doorzoekt zijn hele kamer. Een naaktfoto van je minderjarige vriendin verspreiden, staat strikt wettelijk gelijk aan het bezit en verspreiden van kinderporno: 'Ik was in shock. Voor ik het goed en wel besefte stond de politie voor mijn deur. Ze hebben al mijn kasten opengetrokken, onder mijn matras gekeken. Ik schaamde mij dood, ik voel mij een misdadiger, ook en vooral tegenover mijn ouders.'

Evi Hanssen tast de grenzen af, praat met slachtoffers, daders, jongeren en hun ouders en specialisten.

'Help, Mijn Borsten Staan Online', zondag 13 september om 22.05 uur op VIER.