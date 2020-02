MNM zoekt nieuw aanstormend talent!

Heb je een aangename stem? Een vlotte babbel? Ben je een krak in het nemen van foto's? Of kan jij vette audio- of videomontages maken? MNM is op zoek naar jou!















Laat snel weten waarin jij uitblinkt en hoe je het team van MNM kan versterken! Wie weet nodigt MNM jou binnenkort uit.



Meer info vind je op de website van MNM.



