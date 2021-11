MNM sluit 'Expeditie Gillis & Govaerts' af met 3100 bomen voor het Zonnebos

Sinds vandaag heeft jongerenzender MNM een eigen bos. Samen met meer dan honderd luisteraars plantten MNM-DJ's Sander Gillis en Laura Govaerts vandaag de laatste van 3100 bomen in Puurs-Sint-Amands.

In het voorjaar overleefden Sander en Laura een week in een bos. Zonder slaapplek en eten waren ze volledig afhankelijk van hulp van de luisteraars. Dankzij die luisteraars konden ze het een week volhouden en bomen bij elkaar sparen voor een bos. Dat bos is nu ook effectief geplant.

'Hoe meer natuur er in ons land is, hoe beter natuurlijk. Wij zijn heel blij dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen. Het resultaat mag er zijn en het feit dat we ons ondertussen tijden het planten van de bomen ook nog eens keihard hebben geamuseerd is mooi meegenomen! We kijken er al naar uit om over 50 jaar met onze wandelstok te komen wandelen in ons Zonnebos!', aldus Sander Gillis & Laura Govaerts.

Afgelopen week ging Laura Govaerts alvast met gasten Karine Claassen, Wouter Torfs, Dieter Coppens, Lauren Muller en een aantal jeugd- en sportverenigingen de eerste bomen planten. Zondagmiddag staken meer dan 100 MNM-luisteraars samen met burgemeester Koen Van den Heuvel de handen uit de mouwen om het hele bos te planten.

De MNM-luisteraar koos de naam 'Zonnebos', een ode aan de winnaar van de MNM-wedstrijd De Strafste School. Het bos zelf werd geplant met hulp van het Agentschap Natuur en Bos. Ook minister van natuur Zuhal Demir draagt de actie een warm hart toe.

'Het voorbije jaar en half hebben we meer dan ooit het belang van natuur herontdekt. Want meer dan ooit is bos of natuur in het algemeen naast ecologisch waardevol ook belangrijk als plek om tot rust te komen of net alle stress van je af te sporten. Niet voor niets hebben we als doel om tegen 2024 maar liefst 4000 hectare extra bos te realiseren. En dat zal alleen maar lukken als iedereen zijn boompje bijdraagt: overheid, bedrijven, natuurverenigingen, andere partners, grondeigenaars, wie weet ook jij of je buurman/vrouw. Dat een jongerenzender als MNM die boodschap nu mee verkondigt en zelf ook een bos aanplant samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en Puurs-Sint-Amands kan ik dan ook alleen maar toejuichen. En ik hoop dat het anderen kan inspireren om hetzelfde te doen. Laat het ons weten via bosteller.be', zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.