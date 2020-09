MNM gaat opnieuw op zoek naar muzikaal talent in 'MNM Rising Star'

Jongerenzender MNM gaat voor het vierde jaar op rij op zoek naar hét strafste nieuwe muzikale talent in Vlaanderen. Met 'MNM Rising Star' ondersteunt MNM talent van eigen bodem en dit ook in coronatijden.

Wie wordt de volgende 'MNM Rising Star' en treedt zo in de voetsporen van OT, INE en Chapter Two?

'Ontdekken en stimuleren van jong talent is één van de belangrijkste waarden van MNM. Dat willen we blijven doen, zeker nu in deze onzekere tijden voor de muzieksector. Daarom gaan we met MNM op zoek naar nieuw muzikaal talent in Vlaanderen. De voorbije jaren hebben we zo drie toppers ontdekt, die intussen al een mooi palmares hebben', zegt Steven Lemmens, Nethoofd MNM.

Dat 'MNM Rising Star' een springplank kan zijn voor de toekomst blijkt uit de verdere carrière van de eerste winnares. In de allereerste editie van 'MNM Rising Star' werd Olivia Trappeniers, ook gekend als OT, ontdekt. Zij won zopas samen met Regi en Jake Reese de Radio 2 Zomerhit.

'MNM Rising Star' heeft me de push gegeven die ik nodig had! De wedstrijd heeft voor mij veel deuren doen opengaan. Het is zeker aan te raden om mee te doen.

Alle MNM-luisteraars kunnen tot en met 7 oktober muzikaal talent dat dringend ontdekt moest worden met de radiozender delen. Uit de inschrijvingen worden 3 finalisten gekozen die tijdens Gillis & Govaerts feedback krijgen van een professionele jury. De finale vindt plaats op donderdag 22 oktober. Voor de finale mogen de finalisten zich begeven op het grootste podium van het land in het Sportpaleis. Inschrijven kan via mnm.be.