MNM gaat opnieuw op zoek naar 'De Strafste School' van Vlaanderen en Brussel

Voor de twaalfde keer al begint op VRT-jongerenzender MNM de spannende strijd om de mooiste titel die een middelbare school in ons land kan binnenhalen: die van 'De Strafste School'.

Vanochtend keerden Sander en Laura tijdens Kawtar & Keyaert terug naar het GO! SBSO Zonnebos in Brasschaat, de Strafste School van 2021. Ze trapten er het schooljaar op gang en kondigden aan dat de inschrijvingen van de Strafste School terug open staan. 'Start To DJ'-winnaar Magik zorgde er voor een 'back to school'-feestje live op de speelplaats. Magik staat trouwens ook op de affiche van het festival dat de winnende school op 28 oktober op de speelplaats of in de refter krijgt. Wie er nog meer komt optreden op de winnende school, ontdek je de komende weken op MNM.

Gloednieuwe jury voor 'De Strafste School 2022'

Dit jaar gaat MNM op zoek naar vijf finalisten, ééntje in elke provincie. De school die 'wint' per provincie is ook meteen 'De Strafste School' van die provincie. Maar... er kan natuurlijk maar één school 'De Strafste School 2022' worden, dat is de allerstrafste van die vijf finalisten.

Samen met Sander en Laura gaan twee BV juryleden op pad om 'De Strafste School' te kiezen. Francisco Schuster (bekend van #LikeMe) en Jaël Ost (bekend van Tagmag). Daarnaast wordt de jury ook nog aangevuld met jongeren van op de vorige 'Strafste School'.

'Ik was mega blij dat ze mij hebben gevraagd als jurylid, ik vind het heel belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school en dat de leerlingen zichzelf zien in leerkrachten en op elkaar lijken zowel qua uiterlijk als innerlijk. Dat is waar ik op ga letten', aldus Francisco.

'Ik vind het mega spannend om jury te zijn omdat ik natuurlijk zelf ook de bachelor secundair onderwijs heb gehaald! Misschien ben ik daardoor zelfs een beetje strenger. (lacht) Nee nee, heb er oprecht zoveel zin in! Zo benieuwd hoe hard die scholen gaan uitpakken met alles!', zegt Jaël Ost.

De finale van 'De Strafste School' op vrijdag 28 oktober op MNM en in de MNM-app.

MNM viert 5000 dagen

MNM zet dit najaar in op een sterke beleving. Naast een gloednieuwe editie van 'De Strafste School', viert MNM op dinsdag 13 september 5000 dagen MNM. Op die dag bedankt de jongerenzender de luisteraar. Luister een hele dag naar MNM en win €5000 aan cadeaus. In de aanloop naar 5000 dagen MNM delen Kawtar & Keyaert de komende weken heel wat cadeaus uit om de luisteraar te bedanken.

Voor de vroege vogels of de extreme nachtraven is Manu Van Acker er vanaf maandag 5 september iedere ochtend al van 4.00 tot 6.00 uur. In 'Wakker met Van Acker' blikt MNM-Dj Manu terug op de nacht en vooruit op de dag die komt. Hij gaat ook luisteraars bedanken: wie ‘s nachts werkt zorgt voor het comfort overdag. En die mensen vergeten we soms. Een pre-ochtendshow met een wakkere merci en nog wakkerdere goeiemorgen!

Wanne Synnave is je vaste partner van maandag tot donderdag tijdens 'La La Lunch' op de middag van 12.00 tot 13.00 uur. In 'La La Lunch' serveert Wanne Synnave de perfecte muzikale middag. Wanne speelt zijn muzikaliteit volop uit, zo kan je elke middag mee raden met zijn 'muzikale vrienden' en Wanne brengt een hit van het moment op zijn instrument. Op een bedje van de beste muziek, is 'La La Lunch' voortaan de ideale middagbreak.

Vanaf volgende week is Dorianne Aussems weer terug met 'Generation M'. Ontdek welke series je zeker moet volgen, alles over seks en relaties met seksuologe Lotte Vanwezemael, jonge sporters die komen vertellen over hun carrière en welke condoomsmaak moet je absoluut uitgeprobeerd hebben. Maandag, dinsdag en woensdag praten de luisteraars mee via de MNM-app. Maar vanaf nu kunnen ze er ook live bij zijn in de studio op donderdag met Lotte en Dorianne. De hele uitzending is ook live te volgen op VRT MAX.

Dit najaar zijn er ook weer heel wat vaste waarden van de partij, 'Kawtar & Keyaert' loodsen je opnieuw door de ochtend en 'Gillis & Govaerts' zijn je trouwe gezelschap tijdens de spits. En ook 'MNM Party Weekend' komt terug met op vrijdagavond omstreeks 22.00 uur 'Omdat Het Kan Soundsystem'.