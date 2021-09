MNM gaat opnieuw op zoek naar De Strafste School van Vlaanderen en Brussel

Voor de elfde keer al begint op VRT-jongerenzender MNM de spannende strijd om de mooiste titel die een middelbare school in ons land kan binnenhalen: die van De Strafste School. Donderdagochtend openden MNM-DJ's Sander Gillis en Laura Govaerts plechtig de inschrijvingen van de Strafste School 2021.

Ze deden dat in het Heilig Hartinstituut in Heverlee, de Strafste School 2019 en de recentste school die met die felbegeerde titel aan de haal ging. Ze waren niet alleen maar namen zangeres Grace Khuabi (winnares 'The Voice' 2021) mee. Zij kwam er haar nieuwe single 'Freedom' voorstellen, maar bracht ook groot nieuws mee: Grace zal deel uitmaken van de jury van de Strafste School 2021.

Ontdek de gloednieuwe jury volgende week in 'Gillis & Govaerts'

MNM-Dj’s Sander Gillis en Laura Govaerts bezoeken voor de herfstvakantie vijftien scholen die zich tot finalist kronen. Elke dag nemen ze een sterrenjury vol BV's mee, waarvan Grace er alvast één is. Wie er nog in de jury zetelt, horen de MNM-luisteraars volgende week in 'Gillis & Govaerts' op MNM en in de MNM-app. Wie uiteindelijk de titel van Strafste School 2021 binnenhaalt wordt bekend gemaakt op 29 oktober in de Grote Peter Van de Veire Ochtendshow. Zij winnen naast de felbegeerde titel, een spetterend radiofeest, en vooral: een onvergetelijke vibe in de schoolgangen.

'Voor mij is de Strafste School een school waar iedere leerling keihard zichzelf kan zijn, en waar er geen al te grote afstand is tussen leerkracht en leerling. Ik wil echt iedereen zien samenwerken, van klusjesman tot klastitularis', vertelt MNM-dj Sander Gillis.

'Ik kijk uit naar de energie en de goesting die alle leerlingen, leerkrachten, mensen van het schoonmaak team, directeurs/directrices, secretariaatmedewerkers gaan uitstralen. Een Straffe School is een school die na deze heel moeilijke periode probeert om er nog steeds het beste van te maken. En de Strafste School is een school die dat dan nog eens allemaal samen doet als één geheel. HEEL VEEL ZIN IN!, zegt MNM-dj Laura Govaerts.

Vanaf vandaag kunnen scholen zich inschrijven door op MNM.be het Strafste Jaarboek in te vullen. Daarin kunnen ze vertellen hoe straf hun school wel is. Hieruit worden vijftien finalisten gekozen. Die finalisten krijgen één lesuur om de gloednieuwe jury te tonen wat ze elke dag doen, maar dan in een spectaculaire, spannende rondleiding.

De prijs

De Strafste School 2021 wint in de eerste plaats de titel en erkenning. MNM adopteert de school een jaar lang, en ondersteunt leerlingen en leerkrachten waar mogelijk. Enkele uren na de bekendmaking op 29 oktober barst in de winnende school een live radiofeest los, met op het podium de grootste nationale en internationale sterren. Wie er precies op de affiche staat is voorlopig nog een goed bewaard geheim en komen de luisteraars de komende weken te weten in 'Gillis & Govaerts'.

De Strafste School in cijfers

De Strafste School is de enige wedstrijd in haar soort voor middelbare scholen in Vlaanderen en Brussel. Deze elfde editie belooft de spannendste editie ooit te worden.

Het wedstrijdverloop evolueerde in de loop der jaren. Bij de eerste editie bezocht de jury 5 scholen. In 2019 waren dat 15 scholen in alle provincies. In 2019 toonden meer dan 10 000 scholieren en honderden personeelsleden zich van hun strafste kant. Door corona was 2020 een uitzonderlijk jaar met mondmaskers, ontsmettingsgel en afstand. Daarom was er in het voorjaar 2021 ook een bijzondere versie van De Strafste School. In tegenstelling tot de voorafgaande jaren ging MNM niet op zoek naar één Strafste School, maar vierde de jongerenzender alle scholen. Want in deze uitzonderlijke tijd was elke school gewoonweg een ontzettend straffe school.

'De Vlaamse scholen hebben veel straffe stoten uitgehaald in het voorbije anderhalf jaar. De coronacrisis gooide alles overhoop, maar de schoolteams hebben alles op alles gezet om onderwijs te blijven organiseren. Veel ouders én leerlingen hebben nu pas ontdekt hoe straf hun school écht is. Ik reken dus op véél nominaties', aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

In totaal bezocht MNM al meer dan 100 scholen in alle uithoeken van het land. Dat is goed voor maar liefst 45 000 leerlingen uit ASO-, TSO-, BSO-, KSO- en BuSO-onderwijs die aangesproken werden op hun individuele en collectieve talenten. Er zijn meer dan 1000 scholen die in aanmerking komen.

De Strafste School: alle winnaars

2011: Sint-Niklaasinstituut Kortrijk (vandaag RHIZO)

2012: Instituut Heilige Familie, Sint-Niklaas

2013: ASO Spijker, Hoogstraten

2014: Middenschool Zelzate

2015: PTS Mechelen

2016: Stedelijk Lyceum Lamorinière, Antwerpen

2017: Sint-Bavohumaniora, Gent

2018: GO! Atheneum Aalst

2019: Heilig Hartinstituut, Heverlee

Volg De Strafste School

Jurybezoeken vanaf 19 oktober in 'De Strafste School' om 16.00 uur op MNM en in de MNM-app.

Grote finale op vrijdag 29 oktober in 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' om 6.00 uur op MNM.

Live radiofeest op vrijdag 29 oktober live vanuit De Strafste School 2021 om 16.00 uur op MNM en in de MNM-app.