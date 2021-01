'Mijn vrouw wil constant seks, wat nu?': missen schieten in actie in 'Missie Callcenter'

'Mijn vrouw wil constant seks, wat nu?', 'Hoe belangrijk is make-up voor jou?' en 'Zijn dikkere mensen ook mooi?'. Het zijn enkele vragen die de missen nu dinsdag en donderdag voorgeschoteld krijgen in 'Missie Callcenter' bij VTM 2.

In dit unieke belcentrum worden de telefoonlijnen bemand door missen met een missie. Ze laten geen enkel onderwerp onbesproken en doen tussendoor ook hun eigen boekje open… En natuurlijk mag de vraag der vragen aan de missen niet ontbreken: 'Hoe bekomen we wereldvrede?'

'Porno kijken? Daar krijg ik mijn pap niet mee gekookt'

'Hoe weet ik of mijn man naar porno kijkt?' Het is in de eerste aflevering meteen een pittige opener waar Ann Van Elsen op inpikt: 'Ik heb ook al naar porno gekeken om in de mood te geraken, maar ik kan mijn pap daar niet mee koken.' Seks is duidelijk een thema dat veel bellers bezighoudt, want niet veel later krijgt Lenty Frans een man aan de lijn die vertelt dat zijn 20 jaar jongere vrouw constant seks wil. De missen onderwerpen de man aan een vragenronde en geven hem daarna een wel heel speciaal advies. 'Hebben jullie al geprobeerd om de relatie spannender te maken, zoals met een trio?' Maar de missen hebben niet altijd een antwoord klaar. Zo wil iemand weten wat het geheim is van een goed huwelijk. 'Ik pas!', lacht Veronique de Kock.

Een pakkend eerbetoon

In 'Missie Callcenter' komen ook echte emoties aan bod. Zo vloeien er tranen bij Veronique De Kock wanneer iemand vertelt over een miskraam, hebben de missen een mooi eerbetoon in petto voor een mama wiens zoon is overleden bij een verkeersongeval en deelt Celine Van Ouytsel verhalen over haar oma, die ze recent verloor aan corona.

In 'Missie Callcenter' beantwoorden Veronique De Kock, Ann Van Elsen, Dina Tersago, Celine Van Ouytsel, Anne De Baetzelier, Virginie Claes, Joke Van De Velde, Justine De Jonckheere, Eveline Hoste, Ellen Petri, Lenty Frans, Nele Somers, Cilou Annys en Angelina Flor Pua telefoontjes van bellers die met een vraag zitten of hun verhaal willen delen.

'Missie Callcenter', dinsdag 19 en donderdag 21 januari om 21.40 uur bij VTM 2.