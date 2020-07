Michel Wuyts beleeft de Tour vanuit Brussel

Foto: Sporza - © VRT Sofie Silbermann 2019

Op 29 augustus gaat de Ronde van Frankrijk van start met een rit in Nice, maar voor het eerst sinds lang zal dat zonder Michel Wuyts, de vaste commentator van de VRT, zijn.

Samen met zijn vaste compagnon José De Cauwer verslaat Michel Wuyts de Tour dit jaar vanuit Brussel, en dat op eigen vraag. 'Het was mijn eigen voorstel', vertelt Wuyts aan MNM. 'Door het coronavirus lijkt het me niet zo verstandig om naar Frankrijk af te reizen. Gezien onze leeftijd - Wuyts is 63, De Cauwer 70 - behoren we tot de risicogroep. Daarom blijven we dit jaar in Brussel. Dat is veel veiliger dan je elke dag te begeven in de mensenmassa die de Tour jaarlijks is. Bovendien heb ik nu het voordeel dat ik elke nacht in mijn eigen bed kan slapen', gaat Wuyts verder.



Kijkers hoeven zich overigens geen zorgen te maken dat de afstand voor problemen zal zorgen. 'José en ik kennen elkaar al lang en voelen elkaar goed aan. De fans van de Tour hoeven dus niet bang te zijn. Het is trouwens ook niet de eerste keer dat we in Brussel blijven. Dat deden we eerder al tijdens de Dauphiné en de Vuelta, en ook tijdens de olympische wegrit in Rio zaten we gewoon in de VRT-gebouwen', besluit Wuyts.



Bron: Sporza