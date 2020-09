Metejoor maakt debuut als radio-dj bij NRJ

Omdat iedereen recht heeft op vakantie, is Nasrien Cnops de komende 2 vrijdagen niet te horen aan de zijde van Toon Smet van 16.00 tot 19.00 uur op NRJ.

Maar omdat ze hem ook niet alleen wou achterlaten, heeft ze voor een waardige vervanger gekozen: zanger Metejoor zal in haar plaats te horen zijn bij Toon.

Metejoor, aka Joris van Rossem, was al 1 van de gasten in 'NRJ Terrazza', de podcast van Toon. Op zijn favoriet terras in Vosselaar vertelde hij uitbundig over zijn leven en over hoe hij zichzelf een weg zocht en vond in de wereld van de muziek, in bijzondere tijden. Hij heeft het hart op de tong dus we zullen op de radio ongetwijfeld weer nieuwe dingen over hem te weten komen.

En een muzikant blijft een muzikant. En twee muzikanten samen – want Toon is uiteraard zelf ook een zeer verdienstelijk pianist -, dat zou wel eens vonken kunnen geven. Of daar zit alvast zeker veel muziek in! Metejoor krijgt de uitdaging om tijdens de uitzending de actualiteit van de voorbije week in een nummer te gieten, op de tonen van de superhit 'savage love'.

Suggesties voor de tekst mogen luisteraars tijdens de uitzending doorgeven via de NRJ-app of 6661.​​​​​​

​Toon Smet en Metejoor, vrijdag 11 en 18 september van 16.00 tot 19.00 uur bij NRJ.