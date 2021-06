Met pensioen! Michel Wuyts had 'meer erkentelijkheid' van VRT verwacht

Sporza-commentator Michel Wuyts wordt op pensioen gestuurd. Frank Raes die officieel al was afgezwaaid, maar nog als zelfstandige aan boord bleef, wordt ook bedankt. VRT zet bij Sporza in op verjonging. En met name Michel Wuyts heeft het moeilijk met deze beslissing.