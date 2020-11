Meer dan 12 uur live-televisie over de Amerikaanse verkiezingen bij VTM NIEUWS

Foto: VTM NIEUWS - © DPG Media 2020

Op dinsdag 3 november gaan de Amerikanen naar de stembus en kiezen ze een nieuwe president. In volle coronapandemie moeten ze beslissen of ze nog vier jaar voort willen met Trump, of het roer omslaan met Joe Biden. VTM NIEUWS en HLN zorgen ervoor dat niemand een seconde moet missen van de verkiezingsstrijd, met een VTM NIEUWS Special, extra nieuwsuitzendingen dag en nacht en continue updates via HLN LIVE.

Op de verkiezingsdag op dinsdag 3 november zoomt VTM NIEUWS in op de verkiezingen in de nieuwsuitzendingen om 13.00 en 19.00 uur. VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser brengt vanuit Washington D.C. verslag uit over de laatste ontwikkelingen in het kamp van Donald Trump. VTM NIEUWS-reporter Romina Van Camp neemt de kijker mee in in het voetspoor van zijn tegenstander Joe Biden.

Later op de avond, wanneer de Amerikanen nog volop aan het stemmen zijn, brengt VTM NIEUWS om 21.45 uur de special 'Trump of Biden'. Vanuit de studio in Antwerpen gaat Stef Wauters op zoek naar antwoorden op prangende vragen. Wat maakt het voor ons, Vlamingen, uit of Trump of Biden wint? En wat als Trump verliest en niet wil vertrekken? Stef Wauters ontvangt gasten als Amerika-specialist professor David Criekemans en sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Hij gaat ook in gesprek met Sam Bettens, die al jaren in Amerika woont, over hoe het leven veranderd is met Trump als president en schakelt rechtstreeks over naar de Vlaamse stemmen in de VS.

De hele dag door kunnen lezers ook terecht op HLN.be voor uitgebreide updates en duiding bij de laatste ontwikkelingen en uitslagen.

Verkiezingsnacht: Extra VTM NIEUWS op woensdag 4 november vanaf middernacht

Vanaf middernacht hoeft niemand iets te missen van de spannende verkiezingsnacht in een Extra VTM NIEUWS en via HLN LIVE. Stef Wauters gaat de nacht in vanuit de nieuwsstudio in Antwerpen en volgt de uitslagen minuut per minuut op. Voor de eerste analyses, schuift Professor David Criekemans mee aan. En bij de belangrijkste uitslagen schakelt Stef Wauters ook rechtstreeks over naar de Vlaamse stemmen ter plaatse in de VS. Ook bij HLN LIVE zit de kijker de hele nacht goed voor de eerste reacties en analyses.

The day after - 4 november vanaf 5u 's ochtends

Vanaf 5u 's ochtends neemt Birgit Van Mol het over met extra nieuwsuitzendingen, zolang er belangrijke ontwikkelingen zijn. Julie Colpaert geeft de laatste uitslagen, Greet De Keyser volgt de ontknoping op de voet in het kamp van Trump en Romina Van Camp is bij Joe Biden. Ook HLN staat de hele dag stand-by met LIVE updates.

Ook de rest van de dag staat VTM NIEUWS klaar met recente updates, beginnende met een Extra VTM NIEUWS om 12.00 uur met Freek Braeckman. Het VTM NIEUWS om 13.00 uur zal uitzonderlijk een uur duren. Daarin wordt de balans opgemaakt: wie is de winnaar en wie de verliezer? Correspondentes Greet De Keyser en Romina Van Camp geven de eerste analyses en reacties.

Om 19.00 uur geeft Stef Wauters een overzicht van alles wat er gebeurd is tijdens deze historische verkiezingen, met reacties van winnaar en verliezer. Hoe gaan Amerikanen om met de uitslag? En wat mag de Vlaming de volgende vier jaar verwachten? Om de dag af te sluiten brengt Stef Wauters om 22.45 uur nog een laatste Extra VTM NIEUWS.