Mattie en Marieke willen Eurovisie Songfestival organiseren op de radio

Foto: © Qmusic.nl 2019

Nu het Eurovisie Songfestival in Nederland officieel niet doorgaat hebben Qmusic-dj's Mattie Valk en Marieke Elsinga het idee om toch op een of andere manier op de radio te laten plaatsvinden.

Het duo vindt het zonde dat de gemaakte inzendingen nu in de prullenbak dreigen te eindigen.

Bekijk hier de video waarin ze het idee opperen.

Mattie: 'Wat was het mooi geweest als Europa daar arm in arm had gestaan om de muziek te vieren. En het is ook nog in Rotterdam, mijn stad. Het is een beetje hate it or love it, maar Nederland is er toch wel altijd mee bezig. Het zorgt voor saamhorigheid. Het heeft ons niet helemaal losgelaten.'

Marieke: 'Ook omdat het muziek is. En omdat het in Matties stad is. Dus toen hebben wij gezegd: is er niet iets dat we kunnen bedenken, om het toch door te laten gaan? Want alle liedjes liggen er. En we weten niet of die volgend jaar nog gebruikt mogen worden.'

Het duo zit nog volop in de brainstormfase. Marieke: 'Gaan we alle landen op de radio laten horen? Of moeten we voorrondes doen, bijvoorbeeld op social media?' Mattie vult aan: 'En kunnen we alleen op andere landen stemmen of ook op Nederland? En hoe mooi zou het zijn als de mensen die betrokken zijn bij het Songfestival ook meedoen?'

Door de Corona-crisis staat er in ieder geval een locatiestudio bij Mattie thuis in Rotterdam. Dit voor het geval dat Qmusic in quarantaine moet. Op die manier kan het Songfestival dus alsnog vanuit Rotterdam uitgezonden worden. Luisteraars worden opgeroepen hun ideeën over een alternatief Eurovisie Songfestival te delen via de Qmusic-app.