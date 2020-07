Matthias Schoenaerts en Veerle Baetens samen in 'Lockdown'

Foto: © Coopr/Netflix 2020

Binnenkort pakt de VRT uit met 'Lockdown', een miniserie van twaalf aparte afleveringen. Niemand minder dan Matthias Schoenaerts en Veerle Baetens zullen hun opwachting maken.

Elke aflevering duurt ongeveer tien minuten en vertelt een kort, afgerond verhaal. Op die manier maken we in elke episode kennis met nieuwe personages, maar de setting is wel steeds dezelfde, namelijk de bezoekruimte van een gevangenis. Schoenaerts speelt een gevangene, Baetens zijn zwaar verminkte, en dus onherkenbare, geliefde. Regisseur van dienst is Robin Pront, maar ook Michael R. Roskam, Jan Eelen, Kaat Beels en Jonas Govaerts werken mee aan 'Lockdown'.



'Omdat het hier om korte afleveringen gaat, hoeft Matthias slechts één dag aanwezig te zijn op de set en past het project in zijn agenda', vertelt Maarten Moerkerke, bedenker van de serie. Schoenaerts acteert niet meer zo vaak in Belgische producties, maar voor 'Lockdown' maakt hij dus een uitzondering. De laatste keer dateert van 2017, toen hij te zien was in 'Le Fidèle'.



Wanneer 'Lockdown' te zien is op de VRT, is nog niet bekend.



Bron: Het Laatste Nieuws