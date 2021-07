Mathias Coppens verzamelt vrouwelijk geweld in 'De Omgekeerde Wereld'

Quizmaster Mathias Coppens is vanaf dinsdag 13 juli terug met 'De Omgekeerde Wereld' bij VTM. Van dinsdag tot en met donderdag beantwoordt de crème de la crème van bekend Vlaanderen de vragen van Mathias.

Aan de kandidatenduo's in de studio om die antwoorden perfect in te schatten en zo met een mooi geldbedrag naar huis te gaan. Deze week zijn de meisjes aan de macht.

Dinsdag 13 juli met Natalia, Conner Rousseau, Andy Peelman, Ian Thomas en Freddy De Kerpel

In de eerste aflevering zijn partners Benjamin & Hanne (Kortenberg & Lubbeek) en moeder en dochter Lieve & Erika (Schiplaken & Elewijt) de quizduo's van dienst. Weten zij wat Natalia, Conner Rousseau, Andy Peelman, Ian Thomas en Freddy De Kerpel weten? Bij één van hen treedt er enige verwarring op bij de vraag welke prijs Elena Castro Suarez en Angeline Flor Pua wonnen. 'De Nobelprijs?' Aan Conner Rousseau om het antwoord te geven op de vraag wat 'hakken' is. 'Of ik zelf een hakker ben? Eerder een jumper', klinkt het. Andy Peelman is dan weer verbaasd over de herkomst van aardappelen. 'Zijn die niet van bij ons? Is dat Amerikaans? Die patatten komen van ginder of wat? Dat ze er dan nooit aan gedacht hebben om die in het frietvet te gooien…' En wie scoort het best in de doe-opdracht: om ter snelst een beha openen met één hand?

Woensdag 14 juli met Danira Boukhriss, Astrid Coppens, Nora Gharib, Shania Gooris en Stephanie Planckaert

Ooit samen meedoen met een quiz stond al altijd op de bucketlist van zussen Elke & Joke (Lokeren). Zij nemen het op woensdag 14 juli op tegen beste vriendinnen (en ook familieleden, 'maar het is ingewikkeld') Sofie & Marieke (Pelt). Aan hen om in te schatten welke kennis bij welke bekende Vlaming hoort. Die bekende Vlamingen, dat is deze keer een vrouwenclubje met Astrid Coppens, Danira Boukhriss, Nora Gharib, Stephanie Planckaert en Shania Gooris. De quizvragen over mannen maken de tongen los. Wie beweert op een date als eerste te letten op… de nek en onderarmen van een man? En wie kreeg ooit de openingszin 'Als ik met u mee naar huis ga, is het om een kind te krijgen'? 'En dat is dan ook nog mijn man geworden', wordt er nog aan toegevoegd. 'Maar ik had wel wat gedronken.'

Donderdag 15 juli met Philippe Geubels, Wendy Van Wanten, Nina Derwael, Michel Van den Brande en Sammy Mahdi

In de weekfinale op donderdag 15 juli kan de verscheidenheid aan bekende Vlamingen nauwelijks groter zijn. Een stand-up comedian, een stellingbouwer, een politicus, een Vlaamse nachtegaal en zowat de meest lenige vrouw van ons land leven zich uit met de quizvragen van Mathias. Weten de kandidaten wat Philippe Geubels, Michel Van den Brande, Sammy Mahdi, Wendy Van Wanten en Nina Derwael weten? De beste duo's van de voorbije week nemen het tegen elkaar op. De winnaar krijgt een ticket voor de halve finales en komt een stap dichter bij 10.000 euro extra prijzengeld. Michel Van den Brande doet alvast zijn uiterste best om zoveel mogelijk ingrediënten van een Giant op te sommen. Eén probleem: wat ís dat juist, een Giant? 'Iets met suiker?'

'De Omgekeerde Wereld', van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 juli om 21.55 uur bij VTM.