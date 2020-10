Martine Jonckheere (voor derde keer) terug in 'Familie'

Martine Jonckheere neemt binnenkort haar rol als Marie-Rose in 'Familie' terug op. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Jonckheere werd in 2015 uit de dagelijkse fictiereeks geschreven om in 2018 weer kort op te duiken. En nu komt ze dus opnieuw in het verhaal.

In 2015 beslisten de makers van 'Familie' om het personage Marie-Rose uit de serie te schrijven. In het verhaal vertrok Marie-Rose naar Frankrijk om een nieuw leven te beginnen nadat haar vriend Mathias (Peter Bulckaen) haar had verlaten voor haar dochter Véronique (Sandrine André). Met dat ontslag uit 'Familie' had de actrice het lang moeilijk, maar uiteindelijk besloot ze toch de knop om te draaien.

In 2018 kwam ze dan plots terug in 'Familie'. Weilswaar niet voor lang, want Lars (Kürt Rogiers) ontdekte dat zij diegene was die zijn zus Amélie (Erika Van Tielen) had neergestoken en niet zijn geliefde Véronique. Daarop verdween Marie-Rose in de plaats van haar dochter achter de tralies.

En nu komt Marie-Rose dus opnieuw het verhaal binnen. Hoe dat zal verlopen en wat er staat te gebeuren is nog niet bekend. Ook wanneer ze terugkomt, staat nog niet vast. In Het Laatste Nieuws vertelt Martine Jonckheere dat ze pas binnenkort samenzit met de schrijvers.

