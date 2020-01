Marcelo Ballardin is naast Sergio Herman tweede chef in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Dit voorjaar brengt VTM het gloednieuwe culinaire programma 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'. Dat Sergio Herman de kookkunsten van tien hobbykokduo's zal beoordelen, was al bekend. Hij zal dit samen met topkok Marcelo Ballardin (38) van sterrenrestaurant OAK in Gent in goede banen leiden.

Sergio Herman behoeft geen introductie meer. En ook Marcelo Ballardin is inmiddels opgeklommen tot de beste chefs van het land. Op zijn 28ste begon Marcelo aan zijn koksopleiding in Londen bij Le Cordon Bleu. Daarna ging hij bij de beste chefs aan de slag; eerst bij Hertog Jan in Brugge en vervolgens bij Pure C in Cadzand van – jawel – Sergio Herman. Daar schakelde head chef Syrco Bakker hem al snel in voor de ontwikkeling van nieuwe gerechten voor Pure C.

In 2014 opende Marcelo zijn eigen restaurant OAK in Gent. Drie jaar later kreeg hij zijn eerste Michelinster en scoorde hij 16/20 in de gids van Gault&Millau. In 2019 deed Ballardin zelf nog mee aan een tv-wedstrijd in Zuid-Korea om de eer van België te vertegenwoordigen. Zo’n 25 miljoen Koreanen zagen hem die winnen en sindsdien lopen de Koreaanse reservaties in het Gentse restaurant vlot binnen. In september 2018 opende hij een tweede restaurant Door 73 op een boogscheut van Oak.

Marcelo groeide op in Brazilië met zijn Italiaanse vader en Braziliaanse moeder. Voor zijn culinair parcours begon, reisde hij langs Florida en Italië om iets te betekenen in de muziekwereld. Hij kwam er de liefde tegen en verhuisde nadien naar Gent, waar hij in sneltempo Nederlands leerde en een opleiding biologie startte. Hij was pas 28 toen hij besloot om een culinair pad in te slaan en de koksopleiding in Londen te starten.

In 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' staat Marcelo zij aan zij met Sergio Herman en zullen ze samen vakkundig de kookkunsten van tien hobbykokduo's beoordelen. 'Het is geweldig en een hele eer om samen met Sergio in dit nieuwe programma te mogen staan', aldus een enthousiaste Marcelo. 'Sergio is een chef van wereldniveau en ik heb reeds met hem samengewerkt bij het ontwikkelen van nieuwe recepten en kooktechnieken. Ik ben ervan overtuigd dat we een perfect duo zullen vormen om de hobbykoks tot een hoger niveau te tillen.'

In 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' gaan tien gepassioneerde hobbykokduo’s de uitdaging aan om hun eigen restaurant te beginnen, op een niet-alledaagse locatie. Voor ze dat doen, moeten ze zich eerst in hun eigen keuken thuis bewijzen met een zelfgekozen driegangenmenu. Zowel de andere kookduo’s als de topchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin zullen vervolgens hun kookkunsten vakkundig beoordelen. Slechts 1 duo mag zich aan het einde van de rit het beste hobbykokduo van Vlaanderen noemen. De uitzenddatum van het programma en de voorstelling van de tien hobbykoks worden in een later stadium meegedeeld.



