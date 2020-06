Marcel Vanthilt zorgt voor festivalzomer bij radiozender Willy

Foto: Willy - © DPG Media 2020

Als Vlaanderen niet naar de festivals kan, dan brengt radiozender Willy de festivals tot bij de luisteraars. Van Werchter tot Woodstock, van Jazz Bilzen tot Pukkelpop.

Willy-luisteraars kunnen vanaf maandag 29 juni het festivalseizoen beleven bij Willy, samen met muzikale duizendpoot Marcel Vanthilt. In het nieuwe programma 'Rock Willy' deelt Marcel Vanthilt negen weken lang, van maandag tot donderdag tussen 16.00 en 17.00, zijn anekdotes en verhalen van legendarische festivaledities met heel Vlaanderen. Daarnaast draait hij muziek van bands die er deze zomer hadden moeten spelen.

Dat het net Marcel Vanthilt is die dit gaat doen, is geen toevallige keuze. 'Ik heb als echte festivalman heel wat festivals afgeschuimd. Ik ben er zelf gaan optreden en heb ook enorm veel interviews gedaan met topartiesten. In 'Rock Willy' deel ik muziek, leuke anekdotes en verhalen op onbesmettelijke wijze met de Willy-luisteraars. Jullie zorgen thuis voor de pils, wij zorgen bij Willy voor de platen!'

Aangezien vrijdag Willy-dag is, ging Marcel Vanthilt vanmorgen, vrijdag 5 juni, langs bij Willy-dj Sofie Engelen in de studio om dit leuke nieuws zelf aan te kondigen.

'Er is zoveel ontzettend goede muziek die we niet gaan kunnen horen op al die geweldige festival velden. Dus ik belde naar Willy en heb gezegd: ik wil die muziek horen op de radio dus maak er alsjeblieft een programma van. En dat mag ik dus komen doen! De eerste week doe ik de affiche van Werchter 2020 als ruggengraat en elke dag weef ik daar een heel oude affiche tussendoor. Mijn eerste Werchter was in 1978 en ik ga die volledig draaien!', vertelt Marcel.

Sofie en Annelies houden Willy’s elke weekdag gezelschap

Willy heeft sinds maart niet enkel op vrijdag, maar ook van maandag tot donderdag elke dag programma’s met presentatoren. En ook tijdens de zomer blijven Willy-dj’s Sofie Engelen en Annelies Orye elke weekdag op post tussen 10.00 en 16.00 uur.

De festivalzomer beleven bij Willy? Luister dan vanaf maandag 29 juni naar Willy via de website willy.radio, DAB+ of het Radioplayer-platform. Verder organiseert Willy, samen met De Morgen en Humo, deze zomer ook 4 weekends lang een Drive-in festival. Blijf op de hoogte van alle updates via https://www.drive-infestival.com/.

'Rock Willy', vanaf 29 juni de hele zomer lang van maandag tot donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur op Willy.