Marathonradio zette 19 dagen lang alles op alles voor de studenten

Foto: MNM - © VRT 2020

Exact 19 dagen geleden begonnen ze eraan. MNM-dj's Peter Van de Veire, Sander Gillis en Dorianne Aussems besloten om samen met het Marathonradio Rescue Team alles op alles te zetten en alle studenten in Vlaanderen een hart onder de riem te steken.

Op die 19 dagen tijd werd er maar liefst 414 uur live radio gemaakt, met 1.572 keer 'Yes, we can' en 5.000 verschillende songs. Met nog 4 uur op de teller tot het einde blikt MNM al even terug op deze speciale editie van Marathonradio 2020.

Marathonradio 2020

Dit jaar zag Marathonradio er door de coronacrisis net iets anders uit dan andere jaren, maar dat hield de MNM-dj's en het Marathonradio Rescue Team niet tegen om alles te geven voor de studenten. Want veel jongeren konden na weken quarantaine wel een opsteker of een luisterend oor gebruiken. Drie weken lang presenteerden Peter, Sander en Dorianne een non-stop radioprogramma boordevol tips & tricks om studenten een hart onder de riem te steken, ontspanning, muziek en live optredens, en dit alles coronaproof vanuit de vertrouwde MNM-studio in Brussel. Mét goedkeuring van Marc Van Ranst.

Dorianne, Peter en Sander werden bijgestaan door het Marathonradio Rescue Team, gevormd door MNM-dj's Brahim Attaeb, Laura Govaerts, Anushka Melkonian, Kawtar Ehlalouch, Wanne Synnave en Sen De Paepe. Zij trokken erop uit om de studenten in alle hoeken van Vlaanderen te hulp te schieten, elk met zijn eigen specialisatie. Zo kropen MNM-dj's Brahim en Laura dit jaar in die huid van Warme William, om écht tijd te maken en te luisteren naar de vragen en zorgen van de jongeren.

MNM-dj Laura Govaerts: 'Het was fijn om als Warme William een luisterend oor te mogen zijn voor studenten. Katinka uit Essen die zoals veel studenten onzeker werd van haar perfectionisme, Jonas uit Lier die net gedumpt was en Stefanie uit Vosselaar die tussen het studeren door haar depressie te lijf gaat met hippotherapie... Die jongeren zullen me bijblijven. Het raakte me dat zij zo open wilden praten over waar ze mee zaten, of het nu ging over gedumpt zijn, kampen met een depressie of extreem veel stress hebben voor de examens.'

MNM-dj Brahim Attaeb: 'Ik mocht luisteraars helpen om hun Warme William te bedanken. Zo mocht ik met bloemen en gitaar in de hand naar Kontich om een ode te brengen aan de mama en broer van luisteraar Lisa. Fijn dat ze zelfs tijdens die drukke examens iets wilde doen voor de mensen die er altijd voor haar zijn, daar help ik graag bij.'

Marathonradio 2020 in cijfers

- 19 dagen Marathonradio, dat is goed voor 414 uur live radio en 1.572 keer 'Yes, we can'.

- Maar liefst 48 artiesten kwamen langs in de MNM-studio, 66 BV's staken studenten een hart onder de riem. Zo zorgden onder andere Anne-Marie, Snelle en Niels Destadsbader voor exclusieve Yes We Can-concerten. En niemand minder dan Maggie De Block en Marc Van Ranst zorgden voor de aftrap van Marathonradio op maandag 8 juni.

- De studenten kregen handige tips van 10 verschillende experten.

- 17 dj's draaiden samen 300 minuten aan MNM Stressed Out.

- Er werden in totaal meer dan 33.423 berichtjes verstuurd in de MNM-app. De luisteraars hadden vooral nood aan steunsongs, studietips of een hart onder de riem met een 'Barackske': Yes, we can!

- Er werden in totaal 1.320 foto's genomen in de radiostudio.

- Ook artiesten krijgen weleens honger: er werden 21 kg bananen, 23 kg appelen, 19 kg snoep, 123 croque monsieurs en 25 liter frisdrank voorzien om hen in de watten te leggen.

- Het Rescue Team kwam op 64 verschillende plaatsen in Vlaanderen en deelde maar liefst 326 MNM-goodiebags uit als extra steun.

- Maar liefst 160 studenten kregen een bezoekje van het Rescue Team.

- Om dit alles in goede banen te leiden werden er ongeveer 425 Word-pagina’s aan planning gemaakt en meer dan 500 post-its gebruikt.

- De MNM-dj’s draaiden in totaal 5.000 songs. Het themalied van Marathonradio 2020, 'Together' van Dina Ayada, Bobby & Chapter Two, werd 75 keer gespeeld.

- Lotte Vanwezemael (Seksuolotte) was 8 uur te gast tijdens Marathonradio om studenten te helpen met hun vragen over liefde, seks, vriendschap en relaties.

- Dj's Sander, Peter en Dorianne hebben dit jaar ook voor het eerst elk 24 uur gepresenteerd om studenten nog méér te steunen dan anders.

Vrijdagavond van 20.00 - 22.00 uur sluit Marathonradio 2020 af met MNM Stressed Out, hét feestje dat het startschot van de zomer geeft. 3 dj’s zullen elk een halfuur live draaien in De Lux, en dat wordt uiteraard ook gestreamd via de app.

'MNM Stressed Out', vrijdag 26 juni van 20.00 tot 22.00 uur op MNM en in de MNM-app.