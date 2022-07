MagiK wint 'MNM Start To DJ 2022'

MagiK is zaterdag op MNM uitgeroepen tot de winnaar van 'MNM Start To DJ 2022'. De 21-jarige Klaas Lambrecht uit Tielt treedt zo in de voetsporen van Tola OG, DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex, Merlo, Manuals en Voltage.

Niet alleen wordt MagiK een van de huis-dj's van MNM. MagiK mag begin september ook de koffers pakken om te gaan draaien op Ibiza bij Dimitri Vegas & Like Mike.

Wie is MagiK?

MagiK, met de grote K van Klaas, omschrijft zijn dj-stijl als allround en urban pop flavoured. Dat Klaas altijd al muzikaal was, kunnen zijn leerkrachten van vroeger wel bevestigen, want zij kregen vaak zelfgemaakte cd’tjes cadeau van de kleine Klaas. Op zijn elfde proefde hij voor het eerst van het echte dj-leven op dj-kamp. Daar verloor hij zijn hart en kreeg hij de smaak voor het draaien te pakken. Hij is grote fan van The Chainsmokers en op nationaal vlak kijkt hij op naar Henri PFR. Volgens MagiK zijn de ingrediënten voor een ideaal feestje: goede muziek en leuke mensen. Op zijn bucketlist staat draaien in de Versuz en Carré, maar het podium van Dance D-Vision en de Gentse Feesten zijn al geen vreemden meer voor hem. Deze Festival-addict is bijna afgestudeerd en wil zich daarna volledig focussen op zijn dj-carrière, 'MNM Start To DJ' is daar al een mooie opstap voor.

'MNM Start To DJ' ging voor de twaalfde keer op zoek naar de strafste, jonge dj! Getalenteerde jongeren die vanachter de draaitafel de meest dansbare tunes uit de speakers knallen, konden zich inschrijven via de website. Uit meer dan 140 inschrijvingen werden 3 finalisten geselecteerd: Medaase, MagiK en NINA BLACK.

Zonet waren, in de MNM pop-up studio op het strand van Blankenberge, alle ogen en oren gericht op de drie finalisten van 'MNM Start To DJ'. De drie gaven er tijdens hun personality set het beste van zichzelf. Hun dj-vaardigheden werden beoordeeld door een vakkundige jury met dj’s als Omdat Het Kan Soundsystem, dj Masai en Voltage, als voormalig 'Start To DJ'-winnaar en voorzitter van de jury. De jury beoordeelde de kandidaten op basis van hun technische skills en muziekkeuze, maar ook hun uitstraling, performance en social media dienen als 'key ingredient' voor een goede dj. Als laatste was er nog een networkingproef om te testen of ze de nodige connecties kunnen leggen in de dj-wereld. Naast de jury brachten ook de luisteraars hun stem uit via de MNM-app. MNM-dj’s Esther Nwanu en Voltage leidden alles in goede banen.

Spannende finale

In de finale namen de drie eigenaars van het gouden finaleticket Medaase, MagiK en NINA BLACK, het tegen elkaar op. Na bloed, zweet en vooral goede platen, werd MagiK uiteindelijk bekroond tot winnaar van 'MNM Start To DJ 2022'. Na de bekroning op het podium mocht MagiK meteen zijn heroïsche overwinningsset spelen.

De winnaar krijgt niet alleen een plaatsje in de legendarische Start To DJ Hall of Fame, maar mag in september ook draaien in de Ushuaïa Club op Ibiza, bij het top dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike. De kandidaten van deze straffe editie van 'MNM Start To DJ' maakten erg indruk op host en MNM-dj Esther Nwanu, Voltage en op de andere juryleden.

Esther Nwanu: 'Onze finalisten hebben echt voor het dikste feestje ooit gezorgd in Blankenberge. Vier enorm fijne mensen met bakken talent! Ik ben superblij dat we MagiK in ons team kunnen verwelkomen, en ik ben er zeker van dat het met de rest ook meer dan goed komt.'

Voltage: 'Drie straffe kandidaten met een fantastische ontknoping en enorm veel sfeer hier aan zee. Als voormalig winnaar weet ik maar al te goed welke stress ze hebben doorstaan. Blij met een nieuw lid in de 'MNM Start To DJ' familie, welkom MagiK!'

Omdat Het Kan Soundsystem: 'MagiK is letterlijk een dj-tovenaar. Hij heeft mixes gemaakt, waarvan ik bijna van mijn stoel viel. Als hij mijn voorprogramma speelt, moet ik er zelfs niet meer aan beginnen, wat een supertalent!'

Dj Masai: 'Deze straffe talenten hebben allemaal bewezen dat ze een plek verdiend hebben in deze grote finale. Ze hadden het publiek aan hun voeten, ze pompten de beste hits en mash-ups en er was ongelofelijk veel energie in de tent. Wat een prestaties!'

De finale wordt afgesloten met een afterparty, waar dj-helden als DJ Licious, Voltage en Omdat Het Kan Soundsystem feestgedruis verzekeren.