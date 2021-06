Maarten & Dorothee vieren 1000ste show op Qmusic met zotste giveaway éver

Sinds september presenteren Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe de ochtendshow van Qmusic, maar ze zijn al veel langer een radio-duo én beste vrienden. De Q-luisteraars hoorden de twee vanmorgen voor de 999ste keer samen op de radio, dus maken Maarten & Dorothee woensdag 9 juni tussen 6.00 en 10.00 'De 1000ste Show' en vieren ze dat met een zótte giveaway.

Tijdens de ochtendshow wint elke beller die op de radio komt tussen 7.00 en 9.00 namelijk niets minder dan een gloednieuwe auto.

'1000 radio-uitzendingen samen, het is een zot aantal. Met deze speciale show in aantocht zijn we beginnen denken hoe we onze luisteraars kunnen bedanken om al die jaren zo talrijk naar ons te luisteren. En dan kwam het maffe idee om een ongeziene giveaway op poten te zetten en een auto weg te geven… aan élke beller die tussen 7.00 en 9.00 op de radio komt. Er kwamen de voorbije dagen al gigantisch veel reacties van luisteraars binnen die klaar zijn om morgenvroeg naar ons callcenter te bellen. We hebben er zoveel zin in om onze 1000ste show samen met hen te vieren. Dus bellen, bellen, bellen is de boodschap!', aldus Maarten & Dorothee.

Maar hoe geraak je woensdag tussen 7.00 en 9.00 uur op de radio om een auto te winnen? Maarten & Dorothee hebben daarvoor de hulp ingeroepen van Regi Penxten en Sergio Quisquater om in een video de do's-and-don'ts te verklappen. Zo vertellen ze dat '0800 34567' het enige telefoonnummer is dat de Q-luisteraars moeten onthouden en dat een volle batterij en goede ontvangst natuurlijk een absolute must zijn.

Bekijk de video over de do's-and-don'ts hier: