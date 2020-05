Maarten & Dorothee stellen 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen' aan Mathieu van Bazart

Foto: © Qmusic 2020

Een nieuw decennium is ingegaan. Tijd dus voor een gloednieuwe top bij Qmusic: 'I Love the 10's Top 500'. De radiozender blikt van donderdag 21 tot en met zondag 24 mei terug op de 500 beste nummers van de voorbije tien jaar (2010-2019), gekozen door de Q-luisteraars.

Om de luisteraars klaar te stomen voor de 'I Love the 10’s Top 500', nodigt het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck deze week elke dag een artiest uit die een hit scoorde in de 10's. Vanmorgen bracht Bazart een speciale live versie van hun monsterhit 'Goud', waarmee ze in 2015 doorbraken.

Naar aanleiding van de top stak het Qmusic-avondspitsduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe hun podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over' ook in een 10’s-jasje. Bazart-frontman Mathieu Terryn beantwoordt daarin de meest gegoogelde vragen over zichzelf.

Hoe is Bazart en de keuze voor het Nederlands ontstaan?

Maarten en Dorothee wilden weten waarom Bazart Nederlandstalige muziek maakt. 'Ik zei tegen Simon dat ik samen een band wilde starten. Hij zei daarop om iets in het Nederlands te doen. Ik had daar eigenlijk nog nooit over nagedacht', vertelde Mathieu. 'Pas daarna ben ik Nederlands beginnen bestuderen. Simon vroeg om een stukje tekst door te sturen. En ik sms'te het nummer 'Sloddervos', ons eerste nummer ooit gemaakt: kleine Sloddervos in de kosmos wat doe je hier. En Simon stuurde iets terug op gitaar, zong dat en toen dachten we: ja we doen dat. Dan heb ik mijn liefde voor Nederlandse taal leren kennen en is Bazart, Bazart geworden eigenlijk.'

Zo vroeg Mathieu Terryn zijn vriendin ten huwelijk: 'ze dacht dat het een bom was'

Eén van de tien meest gegoogelde vragen over Mathieu Terryn was er eentje over zijn verloving. Maarten en Dorothee vroegen zich af hoe hij dé vraag heeft gesteld. 'We waren op reis in Sri Lanka en ik had er niets beters op gevonden dan de ring in knalgele voetbalsokken te verstoppen', aldus Mathieu. 'We gingen eten en we deden alles met een brommertje. Het was ondertussen midden in de nacht en ik dacht, ik ga doen alsof er iets met het brommertje is. Dus ik vroeg haar om mij licht te geven. Toen ze dat deed, ging ik op mijn knie en pakte ik vanachter de band het doosje, maar ze dacht dat het een bom was. (lacht) En toen vroeg ik of ze met mij wilde trouwen. Het eerste moment kwam er niets uit, omdat ze zo verbouwereerd was, maar na enige bezinking zei ze toch ja.'

De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over Mathieu Terryn in willekeurige volgorde:

Bazart Mathieu Terryn

Mathieu Terryn verlovingsring Marie Wynants?

Mathieu Terryn Wikipedia

Zit Mathieu Terryn op Instagram?

Mathieu Terryn recepten croque

Waar is Mathieu geboren?

Waar woont Mathieu Terryn?

Heeft Mathieu Terryn meegedaan aan Eurosong For Kids?

Mathieu Terryn haar wassen

Wie is de vriendin van Mathieu Terryn?

De volledige podcast 'De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over Mathieu Terryn' is te beluisteren op Qmusic.be, in de Q-app en via andere podcast-platformen.

'I Love the 10's Top 500 'is van donderdag 21 tot en met zondag 24 mei te volgen op Qmusic en op Qmusic.be.