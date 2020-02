Maak kennis met de 10 kandidaten voor 'De Mol'

Foto: © VIER 2020

Vlaanderen zit al even in spanning. Het is aftellen naar de start van het nieuwe seizoen van het populaire VIER-spel 'De Mol'. Op zondag 8 maart start opnieuw de zoektocht naar 'het verraad'. Voor wie niet kan wachten, is er goed nieuws!

VIER opent 'Café De Mol' al een weekje vroeger. Élodie Ouédraogo en Gilles Van Bouwel zijn opnieuw klaar om iedere aflevering van 'De Mol' te bespreken met bekende en onbekende gasten en ex-deelnemers. Iedere zondag gaan ze samen met de kijkers op zoek naar extratips om de mol te ontmaskeren.

In de special van zondag 1 maart maakt Vlaanderen al kennis met de 10 kandidaten die samen met Gilles Decoster afgezakt zijn naar Griekenland. Eén van hen is 'De Mol'.

Wie dus al een gezicht wil plakken op 'De Mol', afspraak op zondag 1 maart om 19.55 uur op VIER voor 'Café De Mol'.

