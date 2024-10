Lynn (33) uit Izegem raadt 'Het Geluid' van Qmusic en wint 43.100 euro

Een drinkbeker in en uit de bekerhouder van een wagen halen, het glazen scherm van een fietshelm naar beneden klikken of het openen van een nieuwe koker tennisballen: deze geluiden waren alvast niet hét geluid van Qmusic.

De Q-luisteraars speurden meer dan zes weken lang met man en macht naar Het Geluid van Qmusic en na 420 foute antwoorden werd het nu eindelijk geraden. Nadat de jury deze ochtend een tweede tip voor Het Geluid van Qmusic heeft gegeven, gaf Q-luisteraar Lynn (33 jaar) uit Izegem zonet bij Q’dj’s Mathias Vandenbulcke en Ulrike D’hauwer het enige juiste antwoord: het omhoogtrekken van de draaipin van een ventilator. Lynn wint zo maar liefst 43.100 euro. Die centjes komen goed van pas, want Lynn staat op het punt om te trouwen. Dat belooft een spetterend trouwfeest te worden. 'Oh my god! Ik ben er niet goed van. Ik weet nog niet hoe ik het ga vieren, maar ik ​ ga straks frietjes eten bij mijn mémé. Die gaat van haar stoel vallen', klinkt het bij een emotionele winnares. ​

Op maandag 9 september startte ‘Het Geluid’ bij Qmusic. Van 6.00 tot 19.00 uur mocht ieder uur een luisteraar het geluid raden. Bij een fout antwoord kwam er 100 euro in de pot, die uiteindelijk opliep tot maar liefst 43.100 euro. Elke dag om 9.30 uur was er tijdens de Ochtendshow van Maarten & Dorothee de Superronde, waarmee luisteraars vanaf dag één 25.000 euro konden winnen. Vanaf vrijdag 4 oktober werd dat bedrag verdubbeld en was de Superronde 50.000 euro waard. Na een maand vruchteloos speuren kregen de luisteraars op woensdag 9 oktober een eerste tip. Een fanfare - fan is de Engelse term voor een ventilator - kwam toen De Ochtendshow van Maarten en Dorothee verstoren met het nummer ‘Links-Rechts’ van Snollebollekes, onmiddellijk ook een tip naar de ‘richting’ die je kan aanpassen met de draaipin van een ventilator. Deze ochtend krijgen de Q-luisteraars een tweede tip. Q-dj’s Maarten en Dorothee kregen van ‘de jury van Het Geluid’ coördinaten overhandigd, die verwezen naar een windturbine in Hamme. Om mee te kunnen spelen moesten luisteraars zich aanmelden in de Q-app, 421 luisteraars raadden live op de radio het geluid.

Dit was Het Geluid van Qmusic, bekijk de video hier: