Luistercijfers! Studio Brussel en Radio 1 tekenen mooie groei op

In het najaar, in de periode gemeten tussen september en december 2021, luisterden elke dag 2,8 miljoen mensen naar een van de VRT-radiozenders. Dat blijkt uit de nieuwe meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

Opvallende stijgers zijn Studio Brussel met een marktaandeel van 9,8 procent en Radio 1 met 8,9 procent. Ook de andere VRT zenders doen het goed. Radio 2 blijft afgetekend marktleider met een marktaandeel van 29,2 procent en elke dag ruim 1,2 miljoen luisteraars. MNM en Klara blijven stabiel op respectievelijk 7,8 en 2,5 procent.

Els Van de Sijpe, manager Radio & Audio bij de VRT: 'We zijn blij dat zoveel luisteraars afstemmen op een van onze VRT-zenders. Ze bevestigen een sterk najaar en zijn een opsteker voor onze ploegen die elke dag met veel talent en inzet onze programma’s maken. Al onze radiomerken stijgen in bereik. Radio 1 haalt zijn hoogste marktaandeel in ruim 5 jaar, de zender doet het ook online al een tijd erg goed. Ook Studio Brussel maakt een mooie sprong. Dankzij een sterk najaar met uitschieters als ‘I want to dance again’, ‘De jaren nul’, De Warmste Week samen met MNM en zeker ook de populaire eindejaarslijst De Tijdloze. We merkten al via de reacties van onze luisteraars dat ze erg betrokken waren. De cijfers bevestigen dat nu ook. Ondertussen zijn we volop bezig met nieuwe radio-acties, evenementen met publiek en een zomer vol muziek.'

Zowel deze luistercijfers als uit het CIM Audiotime-onderzoek bevestigen bovendien de centrale rol van radio in het dagelijkse leven van de Vlamingen. 74 procent van de Vlamingen luistert dagelijks naar de radio, een stijging tegenover 72,4 procent.

Marktaandeel (12+)

sep-dec 2021

VRT globaal 60%

Radio 1 8,9%

Radio 2 29,2%

Klara 2,5%

MNM 7,8%

Studio Brussel 9,8%