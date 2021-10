Luistercijfers! Qmusic tweede, Joe derde radiozender van Vlaanderen

Joe versterkt zijn positie als derde grootste zender van Vlaanderen. De zender rondt bovendien voor het eerst de kaap van 10% marktaandeel bij het brede publiek (12+). Binnen de leeftijdsgroep 35-54-jarigen doet de zender het uitstekend met 13,6% marktaandeel.

Qmusic is marktleider met 21,8% marktaandeel bij de 18 tot 44-jarigen. De zender bevestigt ook bij het brede publiek (12+) zijn plaats als de tweede radiozender van Vlaanderen met 13,2% marktaandeel. Ook de digitale initiatieven van beide zenders groeien met een marktaandeel van 2,3% bij het brede publiek.

De DPG Media-radiozenders zien de groeitrend die zich al enige tijd aftekent verder gezet met dagelijks niet minder dan 1,3 miljoen luisteraars. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, dinsdag 19 oktober 2021, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021.

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Dit is een mooie en objectieve bevestiging van de juiste positionering van Joe en de grote inzet waarmee het Joe-team daaraan vorm geeft. Na een sterk voorjaar en een zomer met het Joe Muziekrad in Westende schoot Joe dit najaar meteen sterk uit startblokken met oa de Top2000. Joe zelf is in topvorm. Het CIM bevestigt dat ook de Joe radiofamilie: Joe 60's & 70's, Joe Lage Landen en Joe Easy het almaar beter doen. Joe is des te meer klaar voor de herfst en de winter met Hemelse Helden op 1 november waarbij we de overleden artiesten en hun greatest hits eren en natuurlijk de feestelijke plannen voor Joe Christmas worden volop uitgerold.'

Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'Voor het hele team van Qmusic is het enorm fijn om te merken dat we de tweede grootste zender van Vlaanderen blijven, maar ook de meest beluisterde binnen onze kerndoelgroep van 18-44 jarigen. We gaan dit najaar hard blijven bouwen aan ons station met Maarten en Dorothee in de ochtend, Vincent Fierens wanneer de werkdag er bijna op zit én een dag-, avond- en weekendprogrammering die horizontaal en dus erg herkenbaar is. Bovendien blijft Qmusic inzetten op grote acties, met wereldsterren als Ed Sheeran die we enkele weken geleden mochten verwelkomen voor een unieke showcase in de Q-studio. Of met het ràzend-spannende ’20.000 euro in 20 seconden’ waarin we enkele winnaars een buitengewone financiële meevaller hebben bezorgd. Volgende maand vieren we de 20e verjaardag van Qmusic met een grote feestweek en ook voor volgend jaar gaan we met baanbrekende en spraakmakende acties Vlaanderen in vervoering brengen.'