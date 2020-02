Luistercijfers: Nostalgie groeit sterk in nieuwe luistercijfers en NRJ wint luisteraars

Foto: Nostalgie - Mediahuis 2019

Nostalgie wint zowel op de algemene doelgroep 12+ als op de kerndoelgroep 35-54. Op 12+ haalt de radiozender een marktaandeel van 6,3% of dagelijks bijna 450.000 luisteraars.

En op de specifieke doelgroep 35-54 stijgt Nostalgie ruim 2% van 6,3% naar 8,4%. Ook de luisterduur stijgt op beide doelgroepen met 10 tot 15 minuten.

Directeur Tom Klerkx: 'Uiteraard zijn we tevreden dat we elke dag meer luisteraars boeien. Onze muzikale acties, zoals de C'lassics Top 2020', vallen dus duidelijk in de smaak. Dinsdagmorgen maakten Herbert en Astrid de laatste topact bekend voor ons Nostalgie Beach Festival op zaterdag 8 augustus in Middelkerke, namelijk Level 42. Bovendien is er ook onze tweede dag, zondag 9 augustus, met Clouseau, Bart Peeters en Raymond van het Groenewoud. Nostalgie blijft dus meer dan ooit dé muziekzender bij uitstek, die ook zijn festivals verder blijft uitbouwen.'

Ook NRJ blijft in elke doelgroep luisteraars winnen en bouwt verder aan zijn verhaal. Deze week kunnen luisteraars tickets winnen voor Harry Styles in Berlijn inclusief city-trip. Volgende week zijn er tickets voor het concert van Anne-Marie in Amsterdam.