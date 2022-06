Luistercijfers: Nostalgie groeit in bereik, NRJ krijgt groeischeut(je)

In de CIM-cijfers die vandaag werden bekendgemaakt haalt Nostalgie een marktaandeel van 6,3% in de algemene doelgroep 12+, waarbij de zender sterk stijgt in bereik.

Op de doelgroep 35-54 behaalt Nostalgie een marktaandeel van 7,7%, een stevige stap vooruit t.o.v. eind 2021.

Woensdag maakte het CIM de radiobereikcijfers bekend voor de periode januari-april 2022, het zijn daarmee de eerste cijfers voor dit jaar. Nostalgie behaalt op de doelgroep 12+ een marktaandeel van 6,3%, wat een stijging van 0,3% is t.o.v. de vorige meting, september-december 2021. Op dagbasis wint Nostalgie 40.000 luisteraars, op weekbasis zijn er dat zelfs 90.000. In de doelgroep 35-54, de volwassen luisteraars waar Nostalgie op mikt, is er een groei van bijna 1% t.o.v. de vorige meting en behaalt Nostalgie een marktaandeel van 7,7%.

Het in mei vorig jaar gelanceerde digitale kanaal Nostalgie+ stijgt op de algemene doelgroep 12+ naar 0,5% marktaandeel en nestelt zich stevig in het peloton van digital only zenders. Met een groei op oudere luisteraars, blijkt Nostalgie+ ook mooi complementair met Nostalgie.

NRJ focust met zijn jong en fris product vooral op de jonge luisteraars en gaat op de doelgroep 25-34 naar een marktaandeel van 1,7%. In de vorige golf was dit nog 0,8%.

Managing director Radio, Tom Klerkx: 'We zijn trots dat we met onze kleine radioportfolio een mooi complementair pallet aan steeds meer luisteraars kunnen aanbieden. Ondanks de grote concurrentie slaagt NRJ erin om de jonge luisteraar te enthousiasmeren en Nostalgie bouwt verder op zijn stevige basis liefhebbers van classics. Deze zomer staan we met Nostalgie opnieuw op de zeedijk in Nieuwpoort, ons Beach Festival kan dit jaar eindelijk opnieuw plaats vinden. Daar kijken niet alleen wij, maar ook onze luisteraars naar uit. Gisteren waren er al meer dan 15.000 tickets verkocht.'