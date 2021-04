Luistercijfers: Nostalgie boeit luisteraars steeds langer

In de CIM-cijfers die zopas werden bekendgemaakt blijft Nostalgie nagenoeg stabiel in de algemene doelgroep 12+ maar is er een opvallende stijging in luisterduur. NRJ noteert een gecumuleerd marktaandeel van 0,8% op haar doelgroep 25-34.

Vrijdag maakte het CIM de radiobereikcijfers bekend voor de periode september 2020-februari 2021 . Omwille van de coronamaatregelen werd het onderzoek op een atypische manier verricht en werd er over een langere periode gemeten. Nostalgie behaalt op de algemene doelgroep 12+ een marktaandeel van 7,2% en noteert een stijging in luisterduur tot 196 minuten. Bij elke meting zien we daar een toename. Eind 2018 had Nostalgie een luisterduur van 151 minuten, eind 2019 was dat nog 158 minuten.

Managing director Radio, Tom Klerkx: 'Het is uiteraard door de omstandigheden een atypische meting geweest, waardoor vergelijken met vorige golven wat minder evident is maar wij zijn zeer tevreden met de bevestiging van onze positieve cijfers over de laatste jaren heen. De CIM-cijfers liggen gecumuleerd overigens in lijn met de groei die we noteren op alle andere parameters: beluisterde streams, app-downloads, web-visits, aantal votes bij muziek-acties, etc. Vandaag ronden we 'The Big 5' af, onze tweede mooie muziekactie van het jaar en onze '60 uur 60s' en 'Feelgood Summer' staan al in de steigers.'

Voor de nog jongere luisteraars van NRJ wordt volop ingezet op social mediaplatformen. Er is net een nieuwe campagne gestart en we kijken uit naar een veelbelovende zomer.